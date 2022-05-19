名廚傳授11道川菜 嘗盡「七滋八味」

德哥的大名，相信愛吃川式香辣的老饕都不會陌生。出生於廚藝世家的他，掌廚超過半世紀，曾於多間知名中菜館擔任總廚一職，其中在本地元祖級川菜館雲陽閣主理川菜更是享負盛名。他今次傳授予點一龍廚師團隊的11道菜式，包含了川菜的「七滋八味」——「七滋」是甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹，「八味」為魚香、酸辣、椒麻、怪味、麻辣、紅油、薑汁、家常；各菜式的辣源各有不同，辣度亦不一。

水煮牛激香麻辣 口水雞味道紛陳

系列中的經典水煮牛肉及重慶口水雞很受客人歡迎。前者的「水煮」湯是菜式的靈魂，將葱、薑、蒜炒香後，加入青花椒粒、二荊條辣椒粉、黃椒碎、花椒粉等，加湯煮滾出味，再放進以紅油豆瓣、刀口辣椒等炒過的本地牛肉，再即時淋上以滾油燙煮過的辣椒乾。後者的口水汁味道紛陳，靠的是辣椒和香料煮出層次，先把郫縣豆瓣刴碎，用油炒香後出紅油；另外的八角、小茴香、白豆蔻、香葉亦用菜油滾燙過，分別撞入二荊條辣椒粉、黃椒碎等，另一份撞入葱、薑、蒜中；最後將幾款調製汁醬、麻辣鮮露、保寧醋混合拌勻而成。

川味系列其他菜式、麵食尚有魚香蝦球、滋味酸菜魚、歌樂山辣子雞、夫妻肺片、老四川紅燒牛腩、擔擔麵等，還有不辣的軟糯甜品紅糖糍粑。喜歡川菜者不可錯過。

■點一龍

地址：尖沙嘴海港城港威商場地下G103號舖

查詢：2175 3100

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