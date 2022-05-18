Double F：你的戚風 我的雪芳

我呆了十秒，不是因為事隔多年後，你重新聯絡我是因為想要一份食譜，而是短訊裏戚風二字太「哽耳」。你知道，雪芳蛋糕一直是我最喜愛的蛋糕。

我總無法忘記1980年代尾的超級市場，有股獨有的冷氣味，推着購物車的母親如果沒有把我放進車裏的熱浪薯片、雪芳蛋糕、芝士波、三色雪糕取出放回架上，就是我最大的快樂。閃電傳真機的卡通聲與做功課同步進行，因為若不能在晚飯前完成功課，母親便不讓我看七點半的電視劇。我總是在每完成一科功課時，咬一口雪芳蛋糕，嚼久一點就更甜。我總是控制得時間剛剛好，還有一口留到執書包時。

然後到樓下公園玩，再回家吃晚飯，看電視，八點半城市追擊開始時就去洗澡。因為返上晝班，九點半的電視劇往往死磨爛磨母親也只讓我看一半。我想或許因為這樣，總是只知道故事一部分，第二天跳接看下去卻依然明白，倒讓我每每在劇情崩壞前猜到端倪。當然你也可能反駁，香港的電視劇太多套路太易猜到後續發展。我猜你也沒有再找過我推介的《大時代》來看，雖然你最初接近我就是說想快速學懂廣東話，問我有乜電視劇推介。

反正我知道。可能那會是我唯一與你慶祝的生日，於是我說要給你做我最愛的雪芳蛋糕。

雪芳蛋糕——譯得多好的名字。沿牙紋封口撕開包裝，烘得焦面的咖啡色蛋糕包裹在油紙裏，掀開一角小心剝離油紙，蛋糕面拉扯出絨毛感，剝走油紙後一掰開，裏邊雪白芳香，無怪乎譯為雪芳。

像柯德莉夏萍，如夏日之萍姿態俏麗，翻譯得多好。電影課上你跟我說赫本，我不知道你在說誰，又不想展示自己無知，硬着頭皮亂吹水接話。後來你說Breakfast at Tiffany's裏的小黑裙和珠寶多美，才恍然大悟你說的是夏萍。

很多東西我們都不一樣。你喜歡那時興起的芝士蛋糕、馬卡龍，你說聽朋友說包裝蛋糕好乾、好嚡，那個嚡字在我糾正多次後，後來是你說得最順的廣東話之一，吃不夠靚的牛扒你會說，唔juicy，好嚡。我忘了到底有沒有跟你說，雪芳蛋糕微微嚼久一點，就會十分香甜。

你又傳短訊說不好意思，但跟足不同食譜做仍有缺陷，偏偏另一半與兒子都嘴刁，聽你描述當年吃過極美味的戚風蛋糕都想一試。你做來做去，用足有機貴價材料，做出來還比不上特意跑到香港人開的超市買回來的「幾蚊雞」包裝蛋糕。

我記得那段時間，我學曉了蛋白要分開打，蛋白霜要打到怎樣的硬度，然後先加一部分到蛋黃面糊，拌勻再又倒回餘下的蛋白霜中，要像呵護一段感情般溫柔細力，否則拌勻的同時蛋白霜也消泡了。又若忘了過篩面粉，後來再想撫平疙瘩便很費力……我甚至試了號稱做出來的蛋糕不縮水、不裂開的水浴法，還細細跟你描述失敗過多少次，又展示開焗爐取蛋糕時不小心燙傷的位置。

而何東pantry的焗爐太細，爐溫也沒有上下火可選，那些做得不夠好的雪芳蛋糕我都讓其他hallmate吃了，她們總在猜我到底要做蛋糕給誰吃。你說我不分給你試試，我就揚起眉，說你生日那天就會吃到最好的那款。但實在是做不來。我後來只是跑到西寶城惠康買了兩個檸檬味雪芳蛋糕，自己換了包裝，還說是特意復刻這個形狀，這樣更像我心目中最好吃的雪芳蛋糕。

記憶中的味道 最香甜的時刻

其實哪有那麼多神級好味的蛋糕，不過是你記憶中的味道，曾經最香甜的時刻。一如後來吃了那麼多貴價蛋糕，有時心緒不寧，我還是會到樓下seven買個雪芳蛋糕，那總是我的comfort food。突然感到抱歉，那時我沒有問離家來港的你，什麼是想家時的comfort food，只一心推介我覺得最好的香港的一切給你。

只是沒想到，你後來遇見了誰，嫁到了何處，竟回過到頭來想念你曾經停留過的香港，想起在這兒吃過的一款蛋糕，只是你忘了它叫雪芳蛋糕。我想我不會回覆你的信息了，不想告訴你雪芳蛋糕材料要用植物油而非你口中的有機牛油，唯有這樣貼地，才得其絲滑綿軟。

你曾經是我的雪芳，現在誰是你的戚風？

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文：方太初