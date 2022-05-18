Watch News：腕表品牌進軍元宇宙

IWC Diamond Hand Club是奢侈品與鐘表行業中第一個基於NFT的會員計劃，Diamond Hand一詞廣泛用於web3領域，意指對投資的忠誠度和長期的展望。品牌聯乘Arianee NFT管理平台製作的每枚NFT，均包含一個未加工原鑽形狀的數位藝術品，是會員計劃的標誌。品牌第一批發放1868個會員代幣，向品牌成立年份致敬。代幣以「先到先得」形式向顧客、腕表愛好者和品牌粉絲發放。其NFT（非同質化代幣）早前透過品牌在Watches & Wonders表展上的實體展廳以及多個渠道發放，而凡購買品牌最新推出飛行員腕表彩色陶瓷表款的顧客也將獲得一枚NFT。會員（代幣持有者）可以在虛擬與現實世界解鎖獨一無二的獨家體驗。Diamond Hand Club的虛擬空間，則由建築師Hani Rashid設計，是品牌在表展上採用的船運貨櫃風格、實體展廳的數位化版本，亦加入了其他獨有元素，代表品牌全新開發的陶瓷色彩，如「莫哈韋沙漠」、「森林地」和「太浩湖」等。

查詢：www.iwc.com

文：張曉冬

[Watchout]