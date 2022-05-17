上一課：學做繪本玩具導師 練成日式育兒大法

文︰顏燕雯

「這件玩具，是木製的，手握上去有種溫暖感，非一般膠製玩具般冰冷，小朋友摸上去會感受到其溫度。」日本人對生活細節十分講究，即使玩具也經過精心設計，這正是香港日本兒童教育專業協會創辦人曾嘉欣（Karen）深受其啟發的原因。曾於香港教育大學修讀幼兒教育碩士的Karen，後到日本進修時接觸了當地的玩具導師課程，回港後得到日本機構「東京玩具美術館」支持，在港創立協會，開辦以日本教育理念和方針為基礎的課程，包括教師培訓、工作坊，以及各種幼兒課程，當中以日本繪本故事導師證書課程和日本玩具遊戲導師證書課程最受本地教育工作者歡迎。

重視社交 學習「讀空氣」

日本一向重視孩子6歲前的發展，其中繪本和玩具都是他們身心成長中不可或缺的物件。先說繪本，日本一向盛產以圖畫為主的幼兒讀物，原來透過跟孩子講故事，有助他們學懂察覺別人的情緒。「我在香港和澳洲進修時也接觸過很多幼兒，相比起其他國家，日本小朋友的確較少扭計，第一是他們的文化氛圍影響，第二是很多家長會透過繪本向孩子灌輸正確的價值觀。」Karen指出，日本人很重視社交技能，生活中人們常常表現得很有禮貌，如經常點頭示好，但正因人人都是這樣，很難去感受別人真正的情緒，所以孩子要學懂「讀空氣」，即從別人的反應、氣場去觀察其情緒，並用令人舒服的方式去回應。

靈活運用繪本多層次內容

日本繪本故事導師證書課程由Karen親自任教，學員會認識到日本繪本的特點與教育價值，例如作者寫故事的背後想法，以及當地文化等，也會學習如何靈活使用繪本。她以中屋美和的《蠟筆小黑》為例，針對不同年齡的兒童，可以講解不同層面的內容，如年紀較小的會講珍惜友情，較大的就可以講述包容、被排斥時如何處理等主題。課程中更會學習製作講故事道具，如故事圍裙、「紙芝居」（在一個類似小型電視的設置中，透過圖畫展示故事）等，以及設計延伸活動。Karen說：「不是每個小朋友都愛看書，可以用其他的講故事方式如手指偶等吸引他們，讓他們慢慢享受閱讀，並從繪本中建立良好的品格和價值觀。」

學習帶領遊戲 引導孩子創意思考

另一個日本玩具遊戲導師證書課程，則由「東京玩具美術館」的日本導師教授，疫情前導師會專程來港上課兼到本地幼稚園做交流，但現在就轉了ZOOM形式，並有翻譯員即場講解。因為課堂的互動較多，協會歡迎學員前來機構上課，一同與導師視像，但亦可以選擇留在家中上網課。

你或許會問：「玩玩具都要學？不是由孩子自己玩便可以嗎？」其實玩玩具，就是讓孩子從遊戲中學習，日本人重視創意發展，所以玩具不一定要跟說明書去玩，玩具導師就是要學習遊戲帶領技巧，明白如何從過程中引導和啟發孩子思考和促進智力發展、創意思維和解難能力等。其次，日本人注重手作技能，所以課程亦會學習運用不同物料製作有趣的玩具。課堂包括導師講解、手作活動、小組遊戲，以及透過一些現有玩具（大部分是日本製）來讓學員掌握不同玩具的特色，讓家長及幼教工作者更懂得利用玩具培養孩子多角度思考和創意，為其成長帶來正面影響。

■INFO

日本玩具遊戲導師證書課程

日期︰每年一班，9月開課，合共2節（8小時）

費用︰$5600

日本繪本故事導師證書課程

日期︰共5節，每節10小時

費用︰$3400

對象︰家長、兒童教育工作者及對課程有興趣者

主辦機構︰香港日本兒童教育專業協會

地址︰尖沙嘴厚福街3號華博商業大廈 5樓02室

網址︰www.hkkepa.org

[Happy PaMa 教得樂 第397期]