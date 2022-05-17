家家有禮：一機掃拖抹 清潔地板好幫手

創新科技廠商HIZERO推出的F803仿生四合一潔地機，是把掃地、拖地、抹乾地面及自我清潔功能四合為一的產品，為爸媽們節省更多時間和力氣！HIZERO仿生潔地機專為所有硬地板而設計，高聚合物清潔滾輪適用於硬木地板、瓷磚和層壓板等硬地面，可同時掃地並擦乾地板。其中專利技術「液固分離」據稱可同時清理液體及固體廢物，例如地上有粉麵與上湯混合物，它可以同時清理後分別將固體收集在垃圾盆中，並將液體保留在廢水箱中；而兩個智能水箱令淨水和污水不會混合，因此清潔地板時能一直使用淨水。

除了基本清潔，產品可配合原裝地板消毒清潔液或1:99漂白水直接使用，一次過清潔和消毒。它操作時據稱噪音小於60分貝，比傳統吸塵器安靜之餘，亦毋須利用出風口排氣，不會釋放空氣中的灰塵、異味或過敏原。

更多產品資訊可以到youtu.be/4Wnk6MnC6k4瀏覽。

■HIZERO F803 仿生四合一潔地機

建議零售價：$5280

銷售點：www.hizero.com.hk、豐澤、百老匯、永安百貨、SOGO及各大線上及線下合作商戶

●送HIZERO F803 仿生四合一潔地機

HIZERO送出2部F803仿生四合一潔地機予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額2個，每人可獲禮品1份。（圖3）

有興趣的讀者請於5月20日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

◆問：HIZERO哪項專利技術可同時清理液體及固體廢物？

文：顏燕雯

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[Happy PaMa 教得樂 第397期]