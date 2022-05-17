家家有禮：換領姆明入廚好物 在家煮食添樂趣

【明報專訊】疫情期間，不少人喜歡在家煮食，如果有一套靚靚廚具，一定倍加開心！置富Malls聯同Moomin姆明一族為大家帶來一系列入廚好物，這個置富Malls×姆明春日「煮」意活動，由即日開始分3個階段舉行，各階段讓大家分別換領「姆明多用途手提袋」 （已全數換罄）、「姆明春日暖心陶瓷杯」（5月28日開始換領）、「姆明原野風陶瓷碟套裝」（5月28日開始換領）、「姆明田園餐墊連餐具套裝」（6月11日開始換領） 和「姆明木製單柄鍋連蓋」（6月11日開始換領）。只要於指定置富Malls消費滿指定金額，便有機會帶它們回家。