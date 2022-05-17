採訪手記：退學潮下 學位「向上流」不是夢

學位流失率高 插班機會增

在移民潮前，音樂椅效應多集中在初小；小五、小六由於牽涉升中呈分，即或有一兩個學生退學，學校都未必錄取外來生，寧願懸空學額就算了。但近年情况不同，退學的學生橫跨各級，而且流失率絕非一個半個，因此學校也不得不改變政策，即使六年級都一樣照收插班生！記者身邊就有一名小六女生，在今個上學期尾插班入讀了一間一條龍的直資學校。媽媽不諱言女兒是這波退學潮下的受惠者，既不用為升中派位而煩惱，也毋須承受呈分試的壓力，簡直有「甩難」的感覺。

失落統一派位、叩門不用怕

執筆至此，想到還有兩星期就是小一「統一派位」（大抽獎）公布結果的大日子，每年總是有人歡喜有人愁。不過，既然近年學額轉動得又快又多，假使孩子真的失落於今次大抽獎，甚至叩門也不成功，家長亦不用視作世界末日，相信未來仍然有很多轉校插班的機會，家長們，放輕鬆吧！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第397期]