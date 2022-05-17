兩線圈當紅娘 充電器手機 隔空「過電」

磁場變化 轉換成交流電

現時的無線充電器，大多採用電磁感應技術。香港理工大學電力電子研究中心主任、電機工程學系教授鄭家偉解釋，無線充電依賴兩個金屬線圈，分別在無線充電器內安裝發射線圈，以及在手機背部加設接收線圈。當電流從充電座通過發射線圈，就會產生磁場；手機裏的接收線圈感應到磁場變化後，就會轉換成交流電，充入手機電池，實現無線充電。

SGS香港通用檢測認證有限公司電子電器部助理項目經理張星國表示，早在無線充電器面世之前，我們身邊已有不少應用同一原理的產品，如電磁爐、電動牙刷、家用無線電話等。舉例電磁爐內都有一個線圈，當有電力通過就會產生磁場，接觸到金屬煲後轉化為熱力。

Qi兼容≠Qi認證 未經標準測試

無線充電產品成新趨勢，現時主流的無線充電器會採用由無線電力聯盟（Wireless Power Consortium，簡稱WPC）制定的標準「Qi」（讀音：chee），為5至15W支援無線充電的小型個人電子裝置如手機、智能手表、耳機等做測試和認證，檢視產品的安全度、輸出功率、與其他獲認證產品的相容度等。通過測試的產品，包裝上會印上Qi標誌，以示獲得Qi認證（Qi-certified）。

不過仔細留意，除了「Qi認證」，市面上的產品還會寫有「Qi兼容」（Qi-compatible），即產品未經獨立實驗室的Qi標準測試，但聲稱支援Qi無線充電。張星國表示，「Qi並非一個強制認證，很多產品都未必有Qi標誌」。要得到Qi認證，需要先成為會員，繳交會費和產品測試費用。以新加入的應用會員（adopter member）為例，會費需1.5萬美元（約11.7萬港元），「但其實充電板售價不高，未必每個生產商都願意申請」。而且目前Qi只認證到最高15W的無線充電器，部分生產商或自行研發功率超出Qi標準的無線充電器，提供更高的充電效能。

標榜Qi兼容，是否代表完全符合Qi的要求？「產品聲稱兼容Qi，不代表兼容所有要求，可能只符合一部分」。因此安全起見，他建議消費者購買具Qi認證的產品，WPC網站（bit.ly/3NbzaB1）可查閱相關產品名單。

手機、充電器功率相配 加快充電速度

目前市面上的無線充電器普遍最高支援15W，但要發揮最佳的充電效能，還要靠不同裝置的配合。最基本，視乎手機最高可支援幾多功率，如果手機只支援到10W，即使無線充電器的輸出功率為15W，手機最多都只能輸入10W電力。需要使用與手機同樣功率的無線充電器，才能加快充電速度。

部分無線充電器只提供USB充電線，消費者需自行配備電源供應器（俗稱火牛），「火牛的火數需要與無線充電器一樣或者大過它」，張星國解釋，如果火牛最多只接受1A電流，而無線充電器支援2A電流，當火牛供應不到足夠的電流予無線充電器，或使充電時間增加，降低充電效率。

無線充電不及有線快

無線充電勝在夠方便，用家只需將手機隨手放在無線充電器時就能充電，毋須又拔又插，鄭家偉亦指，「充電線有個缺點，插插下會愈來愈鬆，接觸不良、老化（圓圖）」，每隔一段時間就要換線，無線充電器可解決這個問題。

不過論充電速度，無線卻較有線遜色。張星國指：「有線充電有很多快充（版本），支援功率比無線充電大，50W都有。」以現時常見的快充技術高通（Quick Charge）為例，鄭家偉指4+版本的最高輸出功率達27W，即使是最舊的版本QC1.0都有10W。相較之下，現時市面上大部分無線充電器的最高輸出功率為10W或15W，有線充電的支援功率較大，充電速度自然較快。

無線傳輸過程 部分能量流失

在電能轉換過程中，難免會有部分能量損失，而且「發射線圈產生電磁場後，電磁波在空氣中移動，不一定全部電磁場都能直接傳到接收線圈，需視乎線圈的耦合系數（coupling coefficient），耦合系數愈高，代表線圈間的能量傳輸做得愈好，如果系數是0.5，大約只能傳輸一半；即使是較高的0.8，亦有20%能量流失。有線充電則沒有這個問題，因為全部電流都直接流到接收端（手機電池），充電效率自然更高」。鄭家偉續指，針對無線充電器在電力傳輸過程中浪費能量的問題，近年生產商將充電器功率提升得愈來愈高，即使流走部分，仍有較高的充電速度。

說起無線充電，很多人都有一個憧憬——遠距離充電，毋須將手機放於充電平台上，只要身處特定範圍內，手機就能自動充電。鄭家偉指現在有很多團隊正研究怎樣遠距離充電，但以今日的技術暫時未能做到很高效率。現時Qi的一般充電距離大約幾毫米，「因為無線充電的原理，電磁波產生後會在空氣周圍走，很難集中，所以當線圈的距離愈遠，效能就會愈低」。有研究曾將距離拉長至1至2米，但充電效率低於30%。他直言既要在長距離下維持高輸出功率，又要確保人體暴露在電磁波下不會危害健康，並不容易。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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