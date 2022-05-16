暈陀陀作嘔抑鬱 統統關耳仔事

耳石移位 起牀翻身暈2分鐘

第一個病人覆述病况時，她壓根兒沒有想到自己的疾病與耳朵有關。老太太女兒焦慮地轉述母親病况：「媽媽頭暈得厲害，已有個多月了。血糖、血脂、血壓都驗齊，急症室也去過兩次。服用醫生處方藥物後，就整天在睡，一起身就暈，躺下又暈，她不敢郁動，連轉身都不敢，不知怎麼辦！」

頭暈有多種：短暫、持久、眼花、目眩、休克、天旋地轉、嘔吐不止等。引致頭暈的原因很多；所以，診斷前必須先弄清眩暈徵狀。

查問之下，老太太清晰告知：眩暈時，景物都在轉動，整個人在「氹氹轉」，她感到十分驚慌。不過每次眩暈時間不是太長，約維持1至2分鐘。所以，雖有眩暈，未曾有嘔吐及反胃。一天之中，頭暈曾發作多次，而每次都是與轉動頭部有關，最嚴重是起牀和翻身。所以很多個早晨，就算是眩暈止了，也不敢起來，只是賴在牀上，不敢移動身體。她說過往個多月大部分時間都只躺在牀上，甚少坐立，大大影響生活起居。

老太太清楚的描述使我立即想到耳石移位。耳石移位所產生的眩暈多與頭部姿勢變化有關。每次眩暈時間很短，一般不超過1分鐘，每日以早上最為嚴重。因此，我告訴老太太：「你的眩暈多數是由『耳石移位』所引致。」

「噢，什麼是耳石移位？醫生，我耳仔入面有石頭？」老太太反應敏捷地提問。

對的。內耳結構確實藏有耳石（otolith）。內耳前庭有3條半規管（semicircular canals），負責身體平衡。如果內藏的耳石一旦移位或脫落至其他位置，耳朵平衡功能便會受影響，誘發眩暈。醫學上稱為「良性陣發性頭位眩暈症」（Benign Paroxysmal Positional Vertigo，BPPV），俗稱「耳石移位症」。

藥物未能止暈 大多自我康復

耳石移位可依據臨牀表現及特殊檢查來確定診斷。檢測是讓病人坐在牀上，讓頭轉向一側，並叫病人迅即躺下，將頭部放至低於牀的水平。只需數秒，病人出現嚴重眩暈，眼球旋轉震顫，約持續15秒。當病人坐立時，眩暈又會出現，而眼球震顫方向一般與躺臥時呈相反。

因此，若是患上耳石移位，服用止暈藥物是不能制止眩暈。不過，很多患者都能在數星期以至數月內自我康復，因為移位的耳石會慢慢被身體吸收，眩暈會逐漸改善及消失。不過，如果症狀持續，病人可接受「耳石復位術」把移位的耳石矯正過來，治療由耳鼻喉專科醫生、聽力學家或物理治療師協助。老太太耳石移位症在適當治療後有望很快消除。

耳水不平衡 天旋地轉嘔吐乏力

第二個病人，驟眼看，病情與第一個病人差不多。她的女兒告訴我：「媽媽頭暈得厲害。急症室也去過幾次。服用了處方藥物，都不能止暈。眩暈時，天旋地轉，站不穩，嘔吐至全身乏力。不知怎麼辦！」

細問病情，病人的眩暈與第一個病人的確有分別。當她眩暈時，感覺是劇烈、持續天旋地轉；而每次煎熬超過20分鐘。老太太說眩暈是隨時隨地觸發，沒有任何先兆，十分困擾及難受。當她告知還有耳鳴及聽力減弱的徵狀，我較為肯定地告知：「你應該是耳水不平衡！」

眩暈逾20分鐘 耳鳴聽力減弱

耳水不平衡，正確名稱為美尼爾氏綜合症（Ménière's disease）。成因多是內耳的耳水（內淋巴液）突然增多，導致內耳前庭的眩暈毛細胞受壓，繼而輸出錯誤的眩暈信息，使人眩暈大作。過多的耳水還會壓迫聽覺毛細胞，讓人有耳鳴及耳悶塞的感覺。

至於耳水為何會突然增加，至今原因未明。可能與病毒感染、免疫失調、遺傳因素、耳管阻塞、耳壓失效等有關。雖然耳水不平衡暫時仍未有根治方法，但是藥物治療可大致控制病情，頭暈及作嘔得以改善。

除了以藥物改善症狀外，我還告訴老太太：「長遠可在日常生活、飲食習慣方面入手，例如飲食要少鹽，有助減少內耳水壓，亦要盡量避免酒精和咖啡因，以免引發內耳水腫，對減少病發有一定幫助。」

聽力下降 退化、耳垢導致

第三名病人是我老同學Christie的媽媽，我稱為勞Auntie。Christie告知母親的聽力已轉壞多年，電視機音量開至60度仍然是聽不到，日常交談已達吵架聲量。做過檢測，是退化。醫生建議用助聽器，購入了過萬元助聽器，但她總是諸多藉口，不願使用。

「她不想用就由她，但她又常常投訴自己聽不清！阿福，我媽媽最聽你話。我帶她來見你，你叫她戴助聽器啦！」Christie預早吩咐我。

5G助聽器減噪易操作

聽力下降是長者常見的問題。在香港的健康調查顯示，60歲以上人士有四成受訪者有聽力下降。聽力下降多由退化引起，如內耳聽覺神經退化、中耳耳骨退化等。除了退化之外，耳垢阻塞亦可影響聽力。所以，每當發現聽力下降，便應接受耳朵檢查及聽力測試，找出原因。如果是外耳耳垢引起，就要定時清理。若是內耳神經退化，可以利用助聽器來提升聽力。但一般長者，對助聽器並不熱中，其中原因包括：錯誤選擇助聽器型號、不懂正確使用、助聽器聲音信號和噪音互相干擾、接收的噪音使人煩擾等。

看過Christie帶來的助聽器後，我建議：「不如看看新型助聽器吧！『靚仔』好多。」

隨數碼科技發展，現在的耳機有不同選擇，5G助聽器不但操作容易，減噪功能亦強，我強力推薦勞Auntie試試，她亦欣然答應。

耳鳴 「噪音」關不掉 致失眠抑鬱

最後一個到診病人，老太太一進門便說：「醫生，隆隆聲，不停呀！整日不停鑿，我的頭頂快要被鑿穿！」

老太太的女兒告知，母親兩個多月前耳鳴大作，看過耳鼻喉專科醫生，做過檢查，除了耳道、耳膜、鼻咽檢查外，還做了鼻咽內視鏡、中耳腔功能、聽力及電腦斷層檢查等，結果是無大礙，沒有發現嚴重疾病。但老太太的耳鳴持續，這些關不掉的噪音使她失眠、抑鬱及焦慮。

與之共存 「白噪音」分散注意

耳鳴通常不被定義為疾病，但它的影響實在是煩擾不堪。搞不好，令人神經衰弱、疲憊不堪。我曾有一個舊同事，因為耳鳴請了兩個多月病假。當時她只是30多歲，當上醫生不久，差一點想辭職在家休養。因為耳鳴對她困擾不堪，令她完全睡不着，精神恍惚，甚至到達崩潰邊緣。

所以持續耳鳴，非常棘手，沒有特效藥，有時會使用抗生素、抗抑鬱藥、鎮靜劑、阿士匹靈等，嘗試改善通往耳蝸的血流和病人的精神狀態。但是這些藥物不能根治問題，尤其是鎮靜藥物，使人有倦意，容易產生意外，對長者而言，往往是弊多於利。

因此，對付耳鳴，最好採用認知行為療法及生活方式適應去改善。認知行為療法是透過患者對耳鳴反應的改變，減低他們對耳鳴的焦慮及抑鬱感。我們可以製造「白噪音」，為患者播放輕柔的背景音樂，讓大腦專注於其他聲音而忽略耳鳴，望能將耳鳴的噪音減少。除此，亦應定期清理耳垢、避免咖啡因飲料和食物、調整可引致耳鳴的藥物、在噪吵環境中戴耳塞避免聽覺進一步受損等。

不過，遇上任何一個受耳鳴困擾的病人，我都會用自己的狀况安慰他們。希望他們覺得此道不孤，有人同行吧！因為我是資深耳鳴患者。早在20多歲時，我已是高頻失聰兼患耳鳴，被無日無之的耳鳴纏繞接近40年，一直都揮之不去。至今，我認為最有效方法是：與之共存。有了這想法之後，我有時會有中獎的喜悅：「咦！今天很清靜，為何沒了耳鳴？」

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文：梁萬福

編輯：梁小玲

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