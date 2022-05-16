兒言自得：醫護為何要受氣？

醫護和病人的關係，從來都是建基於相互的信任，而這信任是通過互動和時間洗練累積出來。我曾見過一個例子，有病人自嬰兒期長期住院，成了病房同事的「眾人契仔」和「病房阿寶」，醫護和阿嬸都對他好得不得了，聖誕過年和他生日都給他買玩具和他喜愛的零食。父母每天來訪，眼見病房員工都當他孩子如珠如寶，自不然對他們信任有加。有一次護士一時大意，為孩子注射鎮痛劑時給了10倍分量，令孩子昏睡了一整天，險些要動用呼吸機維持性命。雖然最終沒有生命危險，也沒有長遠後遺症，但着實令父母驚嚇了一場，孩子也做了許多本來不需要的檢查和治療。當我們都以為父母會投訴那名肇事的同事，他們反而為她向主管求情，說她一向愛護孩子無微不至，今次犯錯只是一時的無心之失，請求主管不要處分這麼有愛心又專業的護士。

反思平時言談舉止

若病人對醫護信任，許多都抱着這「不以一眚掩大德」的信念，對醫護包容有加，甚至愛戴。相反地，要是病人平時已對醫護有諸多不滿，對他們失去信心，情况便大大不同。年輕醫生認為自己沒錯，父母硬要責難他，當然世上的確有些自以為是、不辨是非的父母，但醫生也要反思，問問自己平時有沒有令病人父母反感的言談舉止：例如態度冷漠、「十問九不應」、說話輕佻，侮慢了他人而不自覺等。有可能病人父母對自己怨懟甚深，只是找不到「發難」藉口，今次孩子的醫療意外，給了他們機會向醫生宣泄積壓已久的怒火。「冰凍三尺非一日之寒」，醫生自問沒錯，只是孩子父母無理取鬧，深層次原因可能並非表面那麼簡單 。

至於醫護犯錯被判專業失當，那要視乎「錯」的性質和嚴重度。有人說醫生和護士治療病人時不容許有丁點兒的錯，因為他們的「錯」可能大大影響病人的福祉，甚至生死。更有人把醫護比作飛機師，駕駛飛機時稍一差池便會機毁人亡，更要數百乘客陪他一起死。同樣道理，掌握病人生死的醫護也不容許犯錯。

當然，凡有人的地方，人為錯誤便無可避免，飛機師也不例外。醫護也是一樣，不過他們要緊記，他們的錯，代價可能是病人的健康，甚至性命，絕不可以掉以輕心。醫務委員會每次判決醫生專業失當時，必會不厭其煩在判辭上寫明：「判決主旨非在懲罰當事醫生，而是要保護公眾；並通過維持醫生高度的專業水平及良好聲譽，保持公眾對醫生界的信心」，正是要醫生正視自己的錯誤，以後永不再犯。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）