花花中藥 祛風理氣通鼻 跟隨醫囑 小心毒性

跟中醫走進花花世界，認識5款常見花藥。

（註：植物入藥須經專業處理，並由中醫對症下藥，市民切勿在山野自行採花，避免違法和帶來中毒風險）

根據全國中藥資源普查統計，目前中藥資源總數有近13,000種，絕大部分源自植物，其次是動物、礦物，以及部分人工製品等。而花類中藥就是指用植物完整花朵、花瓣、花絮等入藥。花類中藥可在不同生長階段採收，一般多在花剛開時採集。花類中藥功效多，以祛風理氣為主，藥性多屬平和，惟少數毒性強烈。

金銀花 內服外用 清熱解毒

每到春天，有渾身疲憊的感覺嗎？這可能是濕氣導致春睏。五花茶是民間常用來清熱祛濕的涼茶，但脾胃虛寒、體無實熱人士慎服。五花即金銀花、槐花、雞蛋花、菊花、木棉花，當中的金銀花及木棉花，均為春季開花入藥之品。

金銀花是忍冬科植物忍冬的乾燥花蕾或初開花朵。花期於4至7月，採摘花苞或花蕾陰乾。外形呈棒狀，上粗下細，略彎曲。表面呈黃白或綠白色，且密密生滿短柔毛。

脾胃虛寒慎服 蠶豆症不宜

註冊中醫徐澤昌指出，金銀花味甘，性寒，歸肺、心、胃經，具有清熱解毒、疏散風熱之效。現時新型冠狀病毒肆虐，若中醫辨證患者屬於風熱階段，原來亦會用上它呢！金銀花內服外用皆宜。直接用金銀花泡茶，可清熱消炎。小朋友夏天生熱痱，可將金銀花加水煲滾，放涼後，塗抹患處；亦可治療奶癬、紅疹等皮膚問題。不過金銀花屬寒涼之物，脾胃虛寒及氣虛瘡瘍膿清者慎用。葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（簡稱「G6PD缺乏症」，俗稱「蠶豆症」）患者亦不宜接觸金銀花。

推介食療：金銀花綠茶飲

材料（1人分量）：

金銀花3克、綠茶適量

做法：所有材料加入250毫升水同煮沸後，焗15分鐘

功效：適用於咽乾痛等風熱感冒初起輕症

次數：需要時服用，症狀紓緩便可停止

注意：脾胃虛寒者慎服，風寒感冒者、蠶豆症患者不宜

木棉花 煲湯祛濕 每周最多兩次

木棉花為木棉科植物木棉的乾燥花，春季盛開時採收，除去雜質，曬乾。徐澤昌稱，木棉花性涼，味甘、淡，歸脾經、肝經、大腸經，具清熱利濕、解毒的功效。徐推介一般家庭飲用木棉花瘦肉湯。

內藏蟲卵細菌 切勿拾花煲水

濕氣影響臟腑運行，祛濕湯水飲得愈多，是否愈有益？這想法大錯特錯。徐澤昌解釋：「如果身體濕氣已消失，但繼續飲用利水祛濕的湯水，有可能傷及體內津液，正氣亦因此而流失，得不償失。每星期飲1至2次已足夠，體質虛寒者慎用。湯中加入薏仁（即生熟薏米），對子宮平滑肌有興奮作用，可促使子宮收縮，因而有誘發流產的可能，所以孕婦切忌飲用此湯。」

徐澤昌更提醒，大家切勿貪方便隨手拾起落下的新鮮木棉花，帶回家煲成祛濕水，因為未經處理的木棉花可能內藏蟲卵或細菌，飲用可引致腸胃不適。

推介食療：木棉花瘦肉湯

材料（2至3人分量）：

木棉花2朵、生熟薏米各15克、赤小豆15克、淮山20克、陳皮約1/4塊、瘦肉適量

做法：瘦肉切件汆水，其餘材料洗淨；全部材料放入鍋中加適量水，大火煮沸後，再轉小火煮1個半小時，調味後即可

功效：理氣健脾，祛濕清熱

次數：1星期1至2次

注意：體質虛寒者慎用，

孕婦忌服

辛夷花 鼻敏感「救星」

辛夷花為木蘭科植物望春花或玉蘭的亁燥花蕾，剪下還未綻放的花蕾，曬乾或烘乾成中藥。乾燥後，辛夷花呈長卵形，有短梗，表面佈滿密密麻麻的灰白色或灰綠色茸毛，因外形似毛筆頭，故別名「木筆花」。

每逢轉季鼻敏感發作，辛夷花可算是鼻敏感「救星」之一。徐澤昌表示，辛夷花性溫、味辛，歸肺、胃經，具有發散風寒、宣通鼻竅的功效。《本草綱目》所述：「辛夷之辛溫走氣而入肺，能助胃中清陽上行通於天，所以能溫中治頭面目鼻之病。」從中醫角度，辛夷花用於外感風寒而引起的流鼻水、打噴嚏、耳鼻塞等問題。另外，在治療鼻敏感引致的流鼻水、打噴嚏時，亦會使用辛夷花。如果鼻敏感急性發作，飲用辛夷花防風薑水，可紓緩症狀。

推介食療：辛夷花防風薑水

材料（1人分量）：

辛夷花6克、防風6克、生薑2片

做法：所有材料加入約250毫升水煮沸後，焗15分鐘

功效：適用於外感風寒引起的噴嚏、鼻癢、鼻塞、鼻水清稀等症狀

次數：需要時服用，症狀紓緩便可停止

注意：風熱感冒不宜

知多啲：芫花鬧羊花 劇毒可致流產死亡

愈美麗愈毒？以花入藥的中藥，部分確實有毒，必須跟隨醫囑，不宜多服，亦不宜久服，中病即止（紓緩相關症狀後便要停藥）。一般人亦不應自行配上其他藥材或食材，作日常保健湯水。芫花及鬧羊花是其中兩種出名的有毒植物。

芫花 虛弱、孕婦禁服

芫花為瑞香科植物芫花的乾燥花蕾，3至4月開淡紫色花，趁花未開放時採摘花蕾，曬乾或烘乾入藥。註冊中醫徐澤昌表示，芫花味辛、苦，性溫，有毒，歸肺、脾、腎經，具有瀉水、逐飲、祛痰止咳、殺蟲療瘡作用，適用於治療水腫脹滿、胸腹積水、瘡癬等問題。藥學著作《藥性論》中有「芫花有大毒，一般體質虛弱及孕婦禁服，不宜與甘草同用」之記載。根據藥書所載，就算單用芫花一藥已足可致流產。

鬧羊花 受條例規管

鬧羊花是杜鵑花科植物羊躑躅的乾燥花，據《本草綱目》記載因羊吃了此植物後，走不穩路，倒地而死，故稱為鬧羊花。徐澤昌指出，鬧羊花性味辛、溫，歸肝經，具有祛風除濕、散瘀定痛之功效。用於風濕痹痛、跌打損傷、皮膚頑癬等問題。外用可治癬，煎水用來漱口，可治齲齒痛（即蛀牙引起痛楚）。

鬧羊花有大毒，不宜多服、久服，體虛者忌服。它被列為香港《中醫藥條例》附表1規管的毒性中藥之一，因其毒性十分強烈，若藥量稍不當或誤服，可引致中毒，甚至死亡。使用時，須經註冊中醫處方才可購買，並要遵從中醫指示煎煮和使用。一旦發現中毒情况，應盡快求醫。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

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