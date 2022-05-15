綠色生活：城門水塘行得多 人工水體又知幾多？

認識水塘首選 路線簡單 佈局分明

網上導賞團由綠色力量主辦，地點包括大潭水塘群集水區、船灣淡水湖集水區及近月較多人到訪的城門水塘集水區。高級保育經理呂德恒解說三者之中，城門水塘集水區有較豐富的河溪生態，水量充足。因為其主要河源是大城石澗和草城石澗，前者起點是香港最高的山嶺大帽山，河溪兩邊的林木豐茂，有遮蔭和保護水土之效。同時，它方便易達，花一天已可輕鬆繞遊一圈。大潭的4個水塘散落山谷之中，路線曲折；船灣淡水湖則屬高難度路線：「是四、五星難度，我未走過一圈，走一段我都覺得辛苦。」而且，城門水塘除天然石澗外，只有一條從荃灣上花山而來的引水道，整個集水佈局最清楚。大潭有十多條引水道在4個水塘間交錯相接；船灣的用途主要是儲存東江水，亦有小部分從北面涌尾，以及東面一帶小山崗集得的雨水。

水塘隱身山峽，波平如鏡，他說驟眼看如像湖泊：「其實香港沒有正式的天然湖泊，雖然水塘外貌好天然，但並沒有一個天然生境是這樣的，與湖泊的地理環境和生態亦完全不同。」湖泊通常位處下游平緩低地，有河流流經、不絕流動。香港的水塘一般選在上游處的山谷，出水口窄且兩側為陡坡，以增加儲水量。雖為人工建設，但他指考慮成本，挖鑿規模應不大，主要是興建攔截水流向下的水壩，以及抽水的管道設施。另外，因要定期抽調食水，水位升降幅度會比天然水體大。他估計唯一與山谷水塘環境相似的天然水體，就是地震後山泥傾圮所形成的堰塞湖：「山泥堵住河水，就會在河谷間有這樣一潭水，但它不穩定，有大水就會冲走，不會是持久的生境或有適應此環境的生物。」船灣淡水湖則是特例，其選址不在山谷，而是劃出海灣位置，抽走海水來儲淡水。

水塘一般設在像V字的峽谷，但就近月所見，那龜裂的塘底開闊平坦。他解釋下城門水塘較特別，是為蓄洪而建。其容量約為城門水塘的三成，水務署回覆指，這水塘水位一向保持較低水平，以預留容量在雨季收集雨水，減低水塘溢流和下游地區水浸的風險。「因它主力非儲水，是後備用途，印象中隔幾年就乾水，有時會龜裂，因疫情大家留港才留意到。」另外，並非每個水塘集水區都設這樣的蓄洪水塘，要視乎水量和地理位置而定。城門水塘下面有大圍市鎮，就不能直接任水排走。臨海的船灣可讓水直接流進大海；大潭篤水塘有同樣功用，但滿溢後仍可排洪至大潭港。

維持水質清澈 靠佢哋

水塘特徵與生態環境密不可分。它不同泥灘或濕地，由於堤岸陡峭光禿，雀鳥難以站立覓食，一般只吸引到鴨和猛禽如鷹、鵰。但因水體闊且深，靠潛水捕魚的鴨常空手而回。這樣的堤岸不利植物生長，未能為水中小動物提供庇護，「生態較單一，都是大魚食小魚的情况」。大雨或會把部分河溪的原生魚類冲到水塘，但因為生態環境不合適，一般來說魚類不會大量游進去。

故此，現於水塘所見的魚類，大多由人類刻意放進去，如水務署會定期把鯿魚和大頭魚苗放入水塘。「一潭死水好危險，會有些藻類爆發或影響水質，要過濾毒素和雜質的成本好高，故用不同食性的魚處理污染物，維持水質及整個集水區的生態環境。」在非繁殖季節，即每年9月至翌年3月，市民可向水務署申請牌照到水塘釣魚。另一種水塘獨有「生態」，就是有許多放生的動物，他和同事見過熱帶魚、巴西龜、田雞和螺等，雖然水質清澈，但由於地勢陡峭，經常抽水致令水文複雜，動物未必能夠適應。若靠政府派員捕捉或「一物治一物」的天敵方法，均難以根治問題，他認為最關鍵是要教市民。他在大潭副水塘就經常見到藍刀魚、錦鯉，「遊人見到只會整袋麵包去餵，沒意識去想為何有這物種，牠不應該出現於此」。

由於水塘活動受《水務設施條例》規限，若沒獲許可，遊人要了解水塘中的生態環境，只能靠目測和用望遠鏡，所以生態觀察者多把重點放在整個集水區範圍。以城門水塘為例，集水區總面積達2400多公頃。當中有天然河盆，包括大城石澗、草城石澗及四城石澗等；另有一條全長約9公里、由水務署闢建的引水道，流經下花坑、上花坑、白石橋坑、牛寮坑、大曹石澗和大圓石澗等，以攔截其他河盆的河水，引流到城門水塘，面積約佔1000公頃。引水道雖經過少數民居如大帽山的川龍，但因恐人類活動和非法排放會污染水源，並不會於該處截水。

水塘生態與周邊生態

組織「山城縱走」成員區以駿指在水塘雖見到大嘴烏鴉、麻鷹等，但要觀察生態，多會去看支流、風水林、城門標本林、四城林徑等地。清晨可觀察林鳥，夜行可看兩棲及爬行動物，於溪澗亦不時見到小型哺乳動物如針毛鼠，「可以說水塘生境的重要性來自水塘附近」。另一成員莫智傑指出，城門水塘是沙田往荃灣山徑的必經之路，而且四通八達，有人到蝴蝶園數蝶、有人放模型飛機，是老少咸宜的去處。這片集水區的生態，會直接影響水塘自身環境。呂德恒說：「水塘有近百年歷史，理應要保養。但從沒聽過因淤塞或沉積變淺，要大規模抽乾，動工挖深它。」他解釋這是因為集水區養護得宜，減少表面徑流和水土流失，經過泥土和溪流進水塘的雨水量穩定，並得到不同有機物過濾。2018年浸大國際學院與綠色力量的「香港市民對郊野公園之意見調查」顯示，市民對郊野公園有集水區和提供香港淡水資源，以及防止水土流失這兩個功能的認識偏少，不清楚郊野公園有建設及保護集水區之用。呂德恒希望透過導賞向公眾介紹「生態系統服務」，亦即人類如何從生態系統中獲取利益，例如食水。

坊間多指「乾塘」與氣候變化有關，「山城縱走」就曾懷疑肇因是始於2019年的「水塘間轉運隧道計劃」工程。該工程要建造一條貫通九龍副水塘及下城門水塘、長約2.8公里的輸水隧道，把九龍水塘群收集的部分地面徑流轉運至下城門水塘，為九龍副水塘騰出更多蓄洪空間。其計劃項目簡介列明施工期間，需降低下城門水塘內的水位。不過水務署回覆市民查詢時指，水位偏低與工程無關，而是雨量減少及水務署的恆常調水作業所致。負責工程的渠務署回覆本報查詢指曾於去年10至11月要求把下城門水塘的水位降低約2米，「因配合工程降低下城門水塘的水位為臨時性質，對生態的影響微乎其微。渠務署在去年10至11月期間亦進行環境監察，確定相關工程沒有對下城門水塘的生態構成影響」。莫智傑針對水務署的回應說：「 季度雨量跟去年差別不大，我經過下城門多年，個人認為與調水作業關係較大，但難有實質證據。」呂德恒則指2米不算多，由於水塘水體生物多樣性較小，相信即使一般工程令水位升降，亦不會明顯影響生態。

檢討法例 公眾教育

雖然今次乾塘的成因難以追溯，但區以駿和莫智傑均認為應着眼於法例檢討和公眾安全教育上。香港約三成土地被劃為集水區，面積達30,000多公頃，均受《水務設施條例》監管，但條例於1974年制定，二人認為條文過於空泛，亦不符實情。如第30條「污染」的定義為「跌落或被冲入或帶入構成水務設施部分的水中」或「進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或冲洗」，二人覺得乾涸塘底存灰色地帶，因不屬「水中」。區以駿說：「條例沒列明不可進入水塘沒水的範圍。現在水務署以這條例為由，也沒說明觸犯哪一條。如此封路規範遊人行為，似乎沒有合適的法律基礎。」這亦造成執法不清，如城門水塘附近、得官方推廣的「水畔千層」，同屬水務設施範圍，但遊人經常在水退時走進去拍照，予人條例時鬆時緊之感。莫智傑說在香港溯澗由來已久，但按條例其實同樣犯法，「行山時好熱，經過溪流，取水去洗手洗臉，已經犯法」。他們期望法例能與時並進，明確指示市民。此外，他們指家長帶子女到水塘認識生態不是壞事，只是不一定需親自走到塘底。意外頻生，可見公眾缺乏評估環境危險的意識，如沒留意兩側的鬆散沙石，甚至有人游繩或徒手爬下。區以駿覺得署方有責任推廣行山安全教育，現在直接圍封了事，有點因噎廢食：「就好似小朋友夾到手，就以後不可以開門，是否最好的方法？」

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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