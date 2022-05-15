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movie chic movie style：從阿凡達講到奇異女俠

【明報專訊】過去一星期有兩件電影的事，引來熱話：全球影迷七嘴八舌討論《阿凡達：水之道》預告片；另一方面楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》有人讚到上天，有人嗤之以鼻。

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