直視黑洞就是見證生命

黑洞是什麼？就是在宇宙的某個點，因為引力非常強，強到自己發出的光都被吸進去，猶如黑洞。科學家不知道黑洞裏究竟有什麼東西、發生什麼事，只能觀測黑洞外的變化。而圍繞黑洞的光圈，就是將被吞噬的星體所發出的光，當星體跌入黑洞的一瞬，就連光也逃不出來，這條黑洞與光圈的邊界就叫事件視界。每個星系中心都有個超巨型黑洞，人馬座A*就是我們銀河系的超巨型黑洞，2019年發布的M87*黑洞照片在隔壁星系，人馬座A*離我們更近，但比M87*小，也更難分析數據。

「可以用黑洞穿梭時空？」

陳志宏相信機會比較微，但理論上的確可行。用廣義相對論計條數，計計吓，會計到黑洞可以變蟲洞，連接兩個不同時空，「但又是否代表這是好穩定、用得到的solution，又是另一回事」。他舉例，理論上，你都可以將鉛筆尖打直豎在桌面上，而鉛筆能夠保持平衡，但你要手勢非常好，不能有震動、有風吹。黑洞穿梭宇宙尚未有實際觀測、實驗證明可行，只停留在數學世界的「科幻」想像。「但曾幾何時啲人都覺得黑洞是科幻嘢」，陳志宏笑說，雖然他覺得距離穿梭時空還很遙遠，「但數學上可能令大家開心吓」。

「搵黑洞不如搵外星人啦！」

「Why not both？」陳志宏反問，「事實上真係，大家兩樣嘢一齊做緊，兩樣都好引人入勝」。有關外星生命的研究發現，其他行星或衛星要有足夠地殼運動，才能增加孕育外星生命的機率，「其實無論是對於黑洞的研究，還是對於外星生命可能性的探索，在近20、30年有非常多新奇發現」。

「地球幾時會被吸入黑洞？」

好消息，這件事應該不會發生。離地球最近的黑洞也非常非常遠，遠到對我們的影響微不足道。不過宇宙浩瀚，危機仍然四伏，「在我們擔心黑洞幾時吸我們入去之前，我們首先擔心幾時跟隔籬仙女座銀河撞埋一齊先，但在擔心隔籬銀河之前，又要擔心太陽捱不捱到咁耐，當然甚至在擔心太陽之前，我們擔心吓地球人幾時毀滅自己先」。

銀河中還有很多小黑洞，這些黑洞本來是一些比太陽大的恆星，恆星慢慢萎縮，光芒漸漸散盡，在生命的最後，會發生最終也最璀璨的超新星爆發，化為虛無的黑洞。人仰望星空，直視黑洞，也見證幾億光年前另一個生命的光輝和隕落。儘管微小，但人從未知中找到滿足感，渴望找到能夠解釋萬物奧秘、宇宙起源的萬有理論，「我知道我無能力知道所有事，但在我能力範圍內，我比自己以前知多了，我亦都比周圍的人知多少少」。而科學知識講求證據，數據是客觀的，至少透過實驗能夠找到是非對錯的確實答案。

文˙朱琳琳

編輯•蔡曉彤

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