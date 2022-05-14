超短焦投影機soundbar合體

【明報專訊】如果家居不大，又想享受大屏幕畫面兼靚聲，ViewSonic X1000-4K的二合一家庭劇院投影機相信是不錯的選擇。X1000內置超短焦家庭劇院LED及智慧型soundbar，0.25超短焦投射比，只需38厘米的距離便能投射出100吋畫面，對於小家庭而言無疑更省空間。其投影質素亦非常出色，支援4K HDR、125% Rec709劇院級色彩、Cinema SuperColor+炫彩調校技術等。至於聲音方面，機身內置40W的Harman Kardon soundbar，用家毋須另添置音響裝備，欣賞音樂及電影時也能感受餘音繞樑的震撼感。如果想有更震撼音效，亦可另加重低音喇叭，打造2.1音響系統。