830克「小圓柱」 變出100吋屏幕戶外影院

純白圓柱造型的Samsung The Freestyle迷你投影機，有別於傳統投影機的方正外形。機身只重830克，攜帶外出毫無負擔。無論在家中，又或到戶外露營，都可以為身邊人送上驚喜。

自動調節影像比例色彩

雖然機身細細，卻有媲美影院大銀幕的體驗。The Freestyle內置三重自動調節功能，包括自動對焦、自動梯形修正及自動水平調整，用家無論將機身放在平滑的桌面或是凹凸不平的沙灘上，都可以自動調整正確的影像比例。另外，相信不少用家都未必有投影專用的屏幕，如果投影在牆壁上，又有可能因牆身顏色令影像變色。The Freestyle則可因應牆色調整投影畫面的色彩，而且兼容1080p解像度、HDR，以及Samsung自家的PurColor純淨色彩技術，能在任何平面清晰投影出細膩影像。

180°投影 天花板充當屏幕

The Freestyle的多角度支架，支援180°投射角度，方便用家靈活投影30吋至100吋的超大畫面。無論把機體放在桌面、地板甚至牀上，都可以利用天花板等家中任何一個角落清晰投影。躺卧在睡房牀上，觀賞投放在天花板的大銀幕，絕對享受！

此機獲得大部分熱門OTT串流媒體軟件認證，包括YouTube、Netflix及Disney+，而且配備Smart TV系統，單單利用內置的串流影片服務，就已足夠用家全日投入電影馬拉松。當然用家亦可以利用手機的鏡像投射功能，用The Freestyle播放手機內的影片、照片，玩法千變萬化。

人在野最怕不夠電？新機針對戶外使用，除了特設防水防塵保護套，還可以另購電池底座（$1490），電量達32,000mAh，同時可為智能手機充電。當然，用家亦可透過一般USB-C線及「尿袋」來充電，但留意外接電池需要兼容USB PD，輸出至少50W/20V，才能為The Freestyle提供電力。

兼任揚聲器、氣氛燈

The Freestyle不單止是一台迷你投影機，更是集投影機、智能揚聲器及氣氛燈光於一身，一機多用。它內置多款動態或靜態氣氛燈光、霓虹燈飾、棱鏡圖案及戶外場景，只需要蓋上隨機附送的燈蓋，就可於不同場合粉飾空間或增加情調；加上內置360°音效功能，無論睇戲或聽歌都可以覆蓋每個角落，感受影院級音效。

■Samsung The Freestyle規格

解像度：1920×1080

投影尺寸：30至100吋

亮度：550 LED流明

光源壽命：20,000hrs

音效：Dolby Digital、360°喇叭

連接：Micro HDMI、Wi-Fi、藍牙5.2

體積：102.4×172.8×95.2mm

重量：830g

售價：$7980

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

編輯：梁小玲

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