在家學染色工藝 縫染留白 一針一線創圖案

本地環保工作室染樂工房，和我們分享染料製作、縫染技巧及日本墨流浮水染色的步驟，帶大家走進色彩斑斕的染色世界，於疫下亦可在家學習染色工藝！

染樂工房於2012年由張駿霖（Eric）及魏思敏（Winnie）創立，過程純屬偶然。當時仍在讀大學二年級、主修環境相關學科的Eric，認識了修讀設計的Winnie。Eric有次吃飯時被咖喱汁弄污衣服，卻啟發他運用廚餘來染色；當時他希望透過所學知識做一些有助環保的事，於是與有同樣想法的Winnie一起創業。

花4年研究廚餘染色

「為香港廚餘問題找新的解決方法」是他們的理念。創立工房後，兩人花4年時間不停做實驗，為的是研究出用廚餘染色、維持染色效果穩定的方法。「比較之下，廚餘做出來的（藍色染料）色素蘊含量比傳統藍染的藍草濃度低，也較不穩定，需要更多步驟提高廚餘染料色素的穩定度，和更長的染色時間。」Eric解釋。

「例如藍色染料，我們面對的問題是要提高其純度與濃度。純度指的是染料內雜質含量的高低，濃度則指色澤含量。用一般藍染植物製藍，出來的（染料）純度與濃度約得七成（即染料中藍靛素的飽和率為七成）。」Eric表示，他們共花了3年時間研究，讓染料的純度與濃度超過96%，「研究過程中，用了水洗方式將雜質洗走；而如何將染料雜質洗走，把純度拉高至九成以上，是當時最難的研究課題」。

以廚餘製作藍染染料，他們一開始是用紫椰菜。「嚴格來說是用花青素（一種水溶性植物色素）。茄子皮、巨峰提子皮、布冧皮，還有泰國的蝶豆花、羽衣甘藍，都有很多濃縮的花青素，可用作藍染料的原材料。當時就是以花青素作酸鹼度調整，變成現在藍染所用的藍色。」Eric續解釋：「所謂酸鹼度調整，其實和中學時的酸鹼測試實驗一樣，就是把紫椰菜的汁液加酸，顏色會由紫變成紅，加鹼就會由紫變藍的原理。」

演化30種不同深淺藍色

製作藍色染料時的深淺度也需要小心控制。「藍色染料的深淺度，嚴格來說並非以不同廚餘來分，而是受染色次數、時間及染料濃度影響，所以不論藍草或廚餘做出來的藍色也好，都可以做到20至30種不同深淺的藍色。」Eric解說。到2018年，他們開始做天然染色、自家種植藍草製作藍染染料，並將廚餘染色過程中餘下約20%至30%的廚餘渣，用作藍草的種植肥料，以達到循環、善用廚餘。

製作傳統藍染染料方面，在香港自行種植的藍染植物通常有4個品種：來自香港的馬藍、印度的木藍、日本的蓼藍都是夏天採收的品種，而冬天採收品種則有歐洲的菘藍。在採收藍草後，染料仍需2星期時間製作。「現在所用的染料通常是上個年度或上季已做好，製作完畢後可存放至少4年，所以染料的供應不受季節限制，因為是事前做好。」

Eric分享存放藍染染料的方法：「其實與食材處理一樣，如放於真空包裝內，當然可放很長時間；再放置雪櫃，又可擺放更長時間。但由於工房製作的染料數量多，儲存方法是將染料浸在米酒中，減少藍靛泥與空氣接觸而氧化，因米酒有較高酒精濃度，可阻隔環境中的細菌，避免發霉或污染染料。」工房所用的染缸則由於每日使用，故不用特別加入防腐劑等保存染料。「就如牛腩舖的腩汁，每日都滾，每日都用時，keep住busy，自然就不會有變壞和發霉的機率。」Eric笑說。

■基礎縫染step by step

對染料有了基礎知識，便可以進一步學習染色技巧與做法。縫染是以縫線將布料紮起，縫紮折疊位置會留白，從而染出不同圖案。

工具：鉛筆（或熱消筆）、間尺、縫紉拆線器、正方白布1塊、碎布（至少30毫米長）數塊、縫紉針1支、鮮色縫紉線1卷

步驟：

1.用鉛筆及間尺在正方白布的其中一面畫數條直線，每行距離8至10毫米

2.把鮮色線穿針成雙線，線尾打結，於碎布上縫數針（針步長度及距離約5毫米），製成「布擋」。「布擋」可增加白布紮起時的拉力，令染色作品的留白位置及圖案更清晰

3.用「布擋」上的針從正方白布後方入針，沿線縫成虛線（針步長度及距離約5毫米）

4.針穿入另一碎布再縫數針，用縫紉拆線器把線從針的末端剪斷，線尾打結

5.重複步驟2至4，行與行之間的針步需對齊，以「布擋」把所有線拉緊

6.正方白布拉緊後，先用清水浸濕，令其後上色更均勻，再浸入含染料染缸約3分鐘，其間持續用手輕撥布的折疊位置，助其均勻上色

7.拉開染色布塊，除去所有鮮色線，晾乾，完成

■縫染達人進修課

內容：為期約4個月、共16節Zoom課堂，教授日本約30種縫染技巧

收費：$3980起

報名網址：bit.ly/3L7oC4n

備註：價錢只包網上教學短片，課堂所需布料、小型染缸、工具及染料需另購

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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