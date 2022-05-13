畫中煙虛幻 張開口盡是浮誇

張開的大嘴巴中，牙縫間「攝」住一支煙，吐出「好大個煙圈」！畫作《好大個煙圈》中的煙圈，其實與畫中一顆牙齒的大小差不多。藝術家楊學德說：「虛幻、浮誇、吹噓，根本『唔係咁』，但你『吹到係咁』。」

繪畫漫畫多年，楊學德轉往油畫、塑膠彩創作後，常以本土、懷舊為題；此次展覽的畫作意思隱晦，想像空間卻更大。作品《我冇智能電話》，紫色的天空下，深藍色的大海中間有一個碼頭，碼頭上是電話亭與燈塔。配合畫題，不難理解楊學德是表達現今沒有智能電話的人是如何被孤立。他說有朋友10年前已堅持不用智能電話，想像他的生活會有多不方便，但聊天時吸引記者的，卻是他如何描述那時用電話亭的經歷。

電話亭回憶 錯摸與失落

楊學德說：「我還很記得那些記憶，你入銀仔落機器到，落去時會『撠』在某個位，之後再『撠一撠』後電話開始接通，可以講電話了。」然後那通電話，聽着會有種距離感，好似與對方相隔很遠。有時傳呼機收到信息，頻頻撲撲終於找到電話亭打電話，對方又未必聽到電話。這一種錯摸與失落，就體現在畫作中大海與小電話亭的對比之中；紫色天空對楊學德來說代表黎明，黑夜未完，但一些陽光滲透天空，深邃的大海映照出人孤獨的等待。

另一幅甚有意境的作品，是《冬天的獅子》。深紫色的天空、深藍色的大海，色調與《我冇智能電話》有點相似但較質樸，佔了畫作大部分空間的是淡黃色為主調的一座孤島；孤島的頂部輪廓像獅子山山頭，有一群小鳥在島上盤旋，逗留或飛走。「世界上會不會再找到另一座獅子山？」楊學德這樣問，他希望移民或因疫情去世的人，可以尋得心安之處。

舞火龍的煙 驅疫「惡性循環」

展覽中煙的意象出現數次，既是意境，亦帶有諷刺。例如作品《火花霹靂啪啦》，一男一女依着海旁欄杆吞雲吐霧，記者驟眼以為是《花樣年華》的周慕雲與蘇麗珍，煙幻化成同樣是獅子山形狀的雲。而《龍出沒注意》的煙，則是「舞火龍」的煙。楊學德尋找典故，舞火龍原意是要驅除瘟疫，然而舞火龍卻因疫情而取消。畫作的象徵意思是，不能舞火龍驅除瘟疫，瘟疫就更厲害，舞火龍就會繼續取消，不就是一個層層相扣的惡性循環？楊學德想像：「如果它（火龍）有靈，會不會可以不靠人力，自己游走全香港十幾區驅除瘟疫？」

這幅《龍出沒注意》被畫廊選為海報的主視覺圖片，楊學德覺得也算呼應到展題「好大個煙圈」，因為他想表達沒有什麼成就、虛幻而稍縱即逝的狀態。此狀態還可用泡泡比喻。在作品《泡泡出來了》中，楊學德回應近年常提到的「泡沫化」問題。

藏於溝渠的泡沫 美好而虛幻

「泡沫經濟」多指資產價值由投機活動支撐，發展至超越實體經濟可承受的程度；而楊學德認為世界各地不同層面都有「泡沫化」問題。所以在畫作中，表面上這個世界是平穩而受控的，但那些泡沫就埋藏地下溝渠中，有人走過吹起嗩吶，然後楊學德故意畫得可愛的泡泡湧出來，似一場招魂儀式，他說：「始終香港都是一個很虛幻的地方，我們活在一個美夢，或者一個泡泡裏面……何必揭穿呢？」

再談畫作《好大個煙圈》，楊學德想批判那些太大口氣，喜歡吹牛，只講不做的人的態度，他說︰「現在就是這麼虛浮的年代。」另一張畫《幻覺嚟嘅啫》，是他為這次展覽畫的最後一幅畫，有很多黑白相間的條紋，參考一戰時英國人在戰艦上繪畫這些「炫目迷彩」圖案，令敵人分辨不到船的形狀和行駛方向。楊學德把黑白條紋畫在九龍望向香港島的風景，有中式帆船、渡海小輪、國金二期、凌霄閣等，他笑說畫得很辛苦，「愈畫愈後悔」，最後更發現自己眼睛出現問題。不過虛幻的東西看得久了，或者眼睛有問題的不止他一個，而是我們所有人。

■好大個煙圈

日期：即日至5月28日（周日至一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：香港仔興和街25號大生工業大廈 12及13樓

網址：bit.ly/3sl7jGK

註：因應政府防疫措施，展覽開放時間以官方公布為準

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智

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