沙發薯：We and us的電視生活

人再不同，正所謂same same, but different，就算各自在不同天涯海角，坐在電視前的我們總有類似的共同生活經歷及體會。成長及友情，就是流行文化最愛的主題，百試不厭，最重要是帶出新意，作品水準優秀——最近在BBC Three上播放的新劇Peacock便是佳例。

三字頭的Andy是典型的「失敗男人」，事業無成：在同一健身室做健身教練逾10年；無樓無車：30多歲還與父母一起住；單身寡佬：情場無望，找不到伴侶。Andy唯一寄託是身邊一眾好友，與他們飲酒作樂。但吃喝玩樂的日子不是永久，大家都跟着生活流，好友漸漸走進人生另一階段，結婚生子，最後只剩下他與另一好友繼續過着沒有束縛的生活。

當然，當最後一個好友都組織家庭時，Andy正式踏入中年危機，亦是劇集的開端。那些「七友」、「三字頭」的橋段當然是老掉牙的慣常設定，沒有什麼特別。不過，Peacock吸引人的地方是演員的演出、對話的編寫及劇集的方向都好自然，好到位，好好笑。尤其是主角Andy令人尷尬的程度直逼The Office的David Brent，是cringe comedy的極致。

這類陳腔濫調的題材，拿揑不好，就很容易變得濫情作狀。但Peacock完全沒有這個問題，因為劇集人員一早習慣用即興爆肚式的拍攝方法，他們就是BBC Three mockumentary（偽紀錄片）經典People Just Do Nothing的班底。

People Just Do Nothing劇集原身是YouTube短片，但他們受監製邀請，為BBC製作pilot （episode），在2014年首播，一播播到2018年，在2021年更推出電影People Just Do Nothing：Big in Japan，在文化界和cult界十分受歡迎。這偽紀錄片基本上是諷刺倫敦地下Garage音樂圈的生態，講述在Brentford經營名為Kurupt FM的地下秘密電台的一班不特別出眾及成功的音樂人。這班人活在自己的泡沫，不接受現實，就是可笑的原因。

文化界充斥着各式各樣的奇人異士，不少人幾乎就是活在另一世界。地下界有地下界惹人憐憫的地方，主流的影視圈就有更多不見得光的陋習。Channel 4的最新電視劇Chivalry便是以荷李活作背景，諷刺影視界的人和事。

荷李活後#MeToo新生態

由Steve Coogan與Sarah Solemani創作及演出，Chivalry呈現新舊世代、大男人父權主義與後#MeToo女性思維的交戰。Steve Coogan飾演的男主角Cameron是成功監製，是上世紀舊荷李活的產物，不重視女性，視女性為商品、裝飾品；Sarah Solemani飾演的女主角Bobby則是剛走紅的新時代女導演，擁護女性主義，要在作品中給予女性力量。

Bobby臨時要為一大電影重拍，所以遇上該電影監製Cameron。二人一相遇就充滿摩擦，各自挑戰對方底線。劇集除了環繞二人的交流外，更多的是暴露荷李活後#MeToo年代的新生態。雖然#MeToo運動成功揭發Harvey Weinstein等侵犯者，但在體系上以及意識形態上的真正改變當然沒有即時出現，同時#MeToo前的遺害至今仍在，在此劇中我們正正就看到荷李活正處於一個非常尷尬的過渡期。

文：陳Damon

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