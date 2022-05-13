重組烽煙節目搬上YouTube 3個叔叔再帶聽眾遊花園

上星期五，《三叔公園》在YouTube正式開播，這個自稱「全新廢中生活清痰節目」，由3個自稱變成叔叔的主持——迪偉（余迪偉）、灘叔（鄒凱光）和阿Bu（姚家豪），逢星期一、三及五晚上10時直播。電台聽眾相信都會知道，這個組合源自商業電台「叱咤903」頻道節目《一八七二遊花園》，節目由2009年做到2014年，逢星期一至五晚上11時至凌晨2時播出。

灘叔說︰「我自己本身其實是很抗拒懷舊的。」在《三叔公園》第一集，灘叔提到阿Bu認為不用在節目做新的東西，所以節目形式與《一八七二遊花園》很相似，前半部分3個主持聊天，也會開出聊天題目，邀聽眾打電話分享想法。灘叔稱，最後接受重組，是因為近年香港發生很多事，令他覺得「有些快樂可能要回到從前才找得到」。身在英國、暫以視像參與節目的阿Bu說，「客觀環境都令人懷念過去」，但最重要是他因「掛住」而想重新回到做節目的時光。

留言：「回憶返晒嚟」

此時重組，最引起記者注意的是聽眾興奮的反應，很多人留言說現在仍在重溫《一八七二遊花園》，對重組感動又期待；欣賞完節目後他們又留言說「回憶返晒嚟」，又謂3個主持人聊天時的化學反應不變，感覺和以前一樣。光仔（梁志光）又說收到不少移民海外聽眾致電，劈頭就說「好掛住他們（主持）呀」，他自己很感動。迪偉感謝聽眾不離棄，「我們重組也讓他們知道，我們沒有離棄他們，這樣已經不止是聽眾在聽主持人做節目，已是大家做朋友做了很多年」。聽眾似乎為在他們身上尋找到一些不變的東西而感到安慰。

光仔是《一八七二遊花園》監製，知道3個主持想重組做節目，也希望參與其中，便成為《三叔公園》的監製，這亦加強主持重組的決心。其實光仔在電台工作了30多年，曾與​​軟硬天師（​​葛民輝、林海峰）合作，又跟吳君如做《嘩！嘩！嘩！打到嚟！》等節目。他說自己與不少「大星」合作，當年接到《一八七二遊花園》工作時，因為當時3個主持不是「大星」，所以也曾擔心過。有趣的是他們只知道想做一個烽煙節目，不同於大節目有既定框架，可以「由零開始度（橋）」。

由此《一八七二遊花園》有很多「經典環節」誕生，直至現在仍讓聽眾津津樂道，例如「Pajita、Madalena與Setomara」，迪偉飾演的Madalena致電阿Bu飾演的Pajita，請教她如何將粵語句子翻譯成英語，但Pajita這角色的英文不好，所以會翻譯出奇怪好笑的句子。來到《三叔公園》的第一集，3個主持仍會拿阿Bu的英語開玩笑，熟悉的玩笑當然能吸引舊聽眾。

另外兩個經典環節是「光仔廁所位」和「齋呵唔鬧專線區」，光仔分享當初設立的原因。當時是他負責篩選可以進入電台直播、與主持聊天的聽眾，篩選相當嚴謹，可能每20個聽眾只有1個聽眾適合加入直播，「（加入的）聽眾是另一個主持，他（說話）是否好聽，故事是否動容，表達是否流暢」，這些都很重要。但如果聽眾沒有機會參與節目，會不開心，所以就想方法「哄」他們，「光仔廁所位」的環節，即光仔「上廁所不在場」，其間打通熱線的聽眾就可和主持對話，有人只想跟朋友講句生日快樂，有人會表白，觀眾有參與機會很重要。

至於「齋呵唔鬧專線區」，其實最體現到主持和聽眾的關係。在《一八七二遊花園》中，主持們對聽眾的態度是「直斥其非」，不少聽眾喜歡聽他們責罵他人，而且明知他們會責罵自己，也會打電話烽煙。現在做《三叔公園》，也有人傳信息給灘叔，希望他們能夠放開一點去責罵其他人。然而光仔亦認為，如果責罵得太多，聽眾未必願意再致電，所以換一個方式「齋呵唔鬧」，迪偉認為這也給主持人「表演」的機會，即使氣憤也要裝平靜，營造了戲劇效果。這兩個環節會不會再在《三叔公園》出現？他們說可能要遲一點了。

讓聽眾緬懷之外，迪偉說他留意到烽煙節目愈來愈少，特別是時事以外、講心事的烽煙節目。時事烽煙節目會有較多人撰文分析，如學者李立峯出版過Talk Radio, the Mainstream Press, and Public Opinion in Hong Kong，探討烽煙節目的演化、如何建構大眾意見，但對往昔深夜由白韻琹、陳海琪、路芙等人主持的電台鬼古節目和傾情節目，始終無太多人着手梳理。迪偉提到，做《一八七二遊花園》最後兩年，發覺聽眾愈來愈「唔識得講嘢」。

鼓勵聽眾重新連結

WhatsApp是在2009年誕生的，在即時通訊軟體發明前，人與人交流的渠道有限，SMS要逐個收錢，以前會跟朋友「煲電話粥」，但現在連主持自己都很少講電話，主要依賴信息。烽煙節目重新出現，是否能鼓勵聽眾拾起電話，或者以其他方法與人重新連結？

灘叔說，沒有電台的設備，節目未必做得如以前般專業。光仔亦表示，接電話的程序變得複雜，但在YouTube直播也有特別之處，他離開電台3年，作為守舊派的他其實喜歡電台的直接，但電台亦有些規限，某些事情不能做，他覺得在YouTube和觀眾距離更接近，以前在電台主持節目，聽眾未必看到DJ的樣貌，現時在《三叔公園》，不止主持做視像直播，觀眾亦可用視像形式加入直播。迪偉說在視像中對觀眾少了一份想像，也較難直接責罵他們，但他仍想繼續讓觀眾選擇以電話或視像形式參與直播。也許這將會演變為全新形式的YouTube烽煙清談節目。

「真性情做節目」 且行且珍惜

主持的化學反應，也是留住觀眾的原因，很多人好奇為何10年來他們的身分和工作改變，但化學反應無變？阿Bu說︰「當日的任何時間，同埋今日，或者之後的任何時間，其實我們是很真性情地去做節目，有一句說話『江山易改，品性難移』，如果當日或今日有任何一刻我們是戴上面具的，其實做不到同一個化學反應的。」近年常說表演者的真誠重要，在他們這個節目也一樣。

在團隊受訪時，他們只做了兩集直播，雖然留言眾多，但談到節目效果能為觀眾帶來歡樂仍言之尚早。概括他們的心態，迪偉說他不是要「緬懷過去」，而是覺得「有些好的事情應該要保留」，灘叔也回應︰「如果城市需要開心的東西，有些事情又能令你開心，就不要想了，我們悶了3年……現在有任何方法，你覺得得意、好玩、開心，就做！」他們坦白說節目不會永遠做下去，這只是期間限定的節目。阿Bu說當年自己離開節目時不懂珍惜，灘叔說當時節目因命運的「棒打鴛鴦」而結束，他們現時像重遇舊情人一樣，要且行且珍惜。

■三叔公園

YouTube頻道網址︰bit.ly/3wBlDw7

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

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