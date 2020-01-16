下午行山 花坪頂無敵 360°擁抱橋景海景落日景

花坪頂，又稱花瓶頂，位於大嶼山東北部，海拔273米高，山上屹立一塊形如花瓶的巨石，稱為「花瓶石」。附近一帶雖只有人煙稀少的小村落，但行山路線頗完備，部分路段鋪有水泥，設有2個涼亭。沿路四周沒有高山阻擋，可望到馬灣海峽至維多利亞港的超廣闊景觀。今次由冰雪攀登及山藝教練盧澤琛（琛sir）帶路，下午才出發，欣賞黃昏美景後，還可趕及天黑前輕鬆下山。

仰望宏偉汲水門大橋

行程的起點就在青嶼幹線巴士轉乘站（入大嶼山方向），大部分由各區前往機場或東涌的巴士均可到達。下巴士後，面向青衣方向，沿着馬路旁的小路走，大概行10分鐘便見到汲水門大橋。再沿鐵絲網外圍小路走到盡頭，走下石級，就到達今日第1個checkpoint：汲水門大橋橋底。連接馬灣與大嶼山之間的汲水門大橋近在眼前，從橋下仰望這條橋塔高度約150米的雙層斜拉式橋樑，感覺氣勢特別宏偉。

欣賞過汲水門大橋後轉身離開，經過鐵閘，取右邊石屎梯級上山；走約5分鐘後便見到涼亭，這裏可遠眺維多利亞港。由涼亭往前走，一路沿石屎路前行，經過一個叫三轉的地方，就到達第2個checkpoint：草灣。

草灣沙灘水天一色

這處村落雖小，卻有完善碼頭設施，從沙灘上望着海面，水天一色，自然是打卡熱點。走過小沙灘，沿岸走上石屎路前行，來到分岔路口，前行見第二個沙灘，就是花坪，右轉可上山到花坪石。

花坪的沙灘，雜草叢生，滿佈垃圾，帶點荒涼感；但細意觀察，會發現到處充滿度假風情的佈局：黃色小屋，草叢隱約可見小路通往人工湖。翻查資料，地產商原購入花坪灣，用作馬灣珀麗灣住戶的私人沙灘，並易名為藍鯨灣；但2005年被規劃署指涉嫌違反土地用途，此隱世沙灘從此被閒置。

離開花坪，回到之前的分岔路口，轉上山路，走一段石屎路後，便轉為泥路山徑。由花坪走上花瓶石這段路，是今日路線中最為陡峭的一段，最好穿著防滑行山鞋。山路緩緩爬升，在熾熱陽光下走來有點吃力，但沿路見到幼童、長者停停走走，也可應付。上山途中，回望沙灘與人工湖的佈局，可以想像當年隱世沙灘的輪廓。

落日晚霞染紅海面

只需爬升至海拔80米高，便來到第3個checkpoint：花瓶石。大石矗立山頭，氣勢十足，石旁還可欣賞到開揚的橋景和海景。

休息一會後，向花坪頂進發。路徑清晰而且不太陡斜，上山風景十分開揚，不時回望，遠方可以見到竹篙灣和迪士尼樂園。順着山徑向右走，就會到達第4個checkpoint：花坪頂，山頂設有標高柱，顯示為海拔273米。

在花坪頂，可享有360度廣闊景觀，最吸睛的必數3橋美景。前望左起有汲水門大橋，右是青馬大橋，後方有汀九橋，一次過飽覽香港4座大型懸索橋樑的其中3座！3橋均為香港重要地標建築，設計各具美態，從花坪頂鳥瞰，跟平日坐車時遠眺或近觀比較，又是另一番風景。其中以主跨距達1377米的青馬大橋，最為宏偉壯觀。

花坪頂的魅力，除了無敵海景和橋景，還有落日景。為了欣賞「鹹蛋黃」與彩霞，記者特意選在下午3時才開始行上花坪頂，陽光沒那麼熾熱，上山路段顯得輕鬆。接近花坪頂時，已見日落美景，波光粼粼的海面，倒映出美麗的彩霞，平靜的海面一片橙紅。

當天的太陽落山時間為黃昏6時40分，記者在花坪頂影相兼小休後，趁天色仍光亮時便開始下山。從標高柱後往前走，會走過民航處的障礙物燈標，然後可沿着近千級石級下山，路上可遠望對岸深井景色，一路沿石級走，路徑清晰，行得輕鬆。不消半小時，已回到青嶼幹線巴士轉乘站。今次路線其實是「環迴路線」，亦可以反方向從石級路拾級而上直接上山。在巴士站經隧道過對面馬路，便可乘返回市區的巴士。

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

●行程

全長：約7公里

需時：約3小時（不連拍照休息）

交通：A線或E線巴士往返主要市區及青嶼幹線巴士轉乘站

起點：青嶼幹線巴士轉乘站→（25分鐘）①汲水門大橋橋底→（20分鐘）②草灣→（35分鐘）③花瓶石→（1小時10分鐘）④花坪頂→（30分鐘）終點：青嶼幹線巴士轉乘站

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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