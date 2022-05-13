灣仔海景樂園 「素」出夢幻滋味

位於香港藝術中心的意菜餐廳Assaggio開業逾10年，月前換成素食餐廳JAJA——在西班牙語念作「哈哈」，開宗明義散播快樂能量，希望大家在這裏開懷吃喝。

粉色裝潢 處處打卡位

有別於傳統素食餐廳的典型「無印風」，JAJA卻像是走進夢幻樂園。正門入口處已見驚喜，一邊是如電話亭般的巨型夾公仔機，內有多隻可愛熊公仔；另一旁則是一幅型格的彩虹流彩牆。用餐區劃分成粉藍色糖果屋車卡及粉紅色夢幻花園兩大主題，前者的靠窗卡位與維港海景為鄰，開放式廚房佈置成糖果吧，與甜甜圈咕𠱸梳化區同樣kawaii；後者以粉紅色花海包圍整個空間，從落地玻璃窗掛飾到餐枱玻璃下的裝飾，全是浪漫花影。

在IG-able的賣相下，餐廳也沒有忘記味道的重要。菜式主要用上植物類食材，按季節採購來自本地以至世界各地的食材，其次才選素肉。調味料運用上，橄欖油、岩鹽是基本，棄用經過精煉的白糖，而取椰糖、蜜糖等。餐牌上可找到簡單就是美的鮮果沙律，也有番茄、水牛芝士、羅勒為toppings的經典Margherita薄餅，以及愈來愈普及的素肉「不可能」漢堡。

高纖米燴飯 即磨漬鴨蛋添層次

要數內外兼備，首推提生糙米壽司，用上日本產的胚芽糙米，再混合自家釀製的糙米醋、椰糖等製成的壽司醋飯，香味天然；這種碾去米糠而保留胚芽的米種，營養價值高，配搭日本大根、牛蒡、茄子等，分別加入是拉差辣醬、黑松露醬、照燒汁，變化出脆辣菠蘿蜜卷、金針菇黑松露脆卷及照燒茄子卷，最後以食用花點綴，賣相即時加分。

同樣用米飯來創作，洋名為Mr Rice Guy的古糧米燴飯，名字夠玩味，用上產自尼泊爾的岩米（rock rice）、野米、糙米及紅米4種高纖米；不同米種的烹煮時間長短稍有不同，加入蔬菜，再以risotto煮法，用素牛油、燕麥奶煮至適當口感。看似平平無奇，上枱後，侍應會將一件漬鴨蛋當成松露般，即時堂前磨碎在飯上，豐富了味道層次。

儀式感滿滿的，尚有一道雲南野菇餛飩，可說是素版滬式餛飩雞湯，然而餛飩賣相卻猶如tortelloni意大利餛飩，餡料用上羊肚菌、鮮冬菇、黃耳及木耳，最後倒進經熬煮2小時的當歸杞子淮山紅棗滋補湯。各款菜式兼顧到素食者與純素者的需要，有註明含蛋奶、五辛、堅果或無麩質，是否屬生酮類別也有標示。

奇亞籽布丁層層疊 相機先食

打卡之選，豈能沒有甜品？近年大熱的superfood奇亞籽，配搭水果、麥片、果仁等層層疊成的奇亞籽布丁，是招牌純素甜品。至於王牌下午茶將於6月轉換款式，讓不論茹素或葷食人士都能享受更多元化的素食驚艷。●

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

查詢：2877 3999

文：陸悅

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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