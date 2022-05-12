印度熱情遇上法式優雅 焗田螺香辣誘人

先說說酸豆烤紅菜頭，這道常見的西式沙律，醃過的紅菜頭清清爽爽，與綿滑的芹菜蘿蔔非常夾，最妙是加上印度芝士paneer，口感與ricotta有幾分相似但較實淨，芝士奶香滿滿，再撒上一點辛香的印度香料，令整碟沙律「熱帶」起來。還有經典的法國名菜焗田螺，以香茅羅勒牛油及參巴醬麵包糠炮製，未放入口已經聞到香氣。田螺下放了香辣蒜頭椰子碎，加入異鄉味道，又提升了香氣，比傳統的焗田螺更吸引，用來配酒最好不過。

新派奶油雞 鹹香泡芙索汁一流

好吃的還有奶油雞，奶油雞是傳統印度菜，這裏棄用乳酪來醃雞，改用芫荽、豉油、蜜糖將三黃雞醃過夜，再用爐燒得香噴噴。以番茄、洋葱及5款印度香料製成酸辣醬汁燴煮，雞肉嫩滑，醬汁開胃，愈食愈想食。平素吃這類醬汁菜式多配薄餅，這裏卻可以揀法式芝士泡芙，泡芙鹹香又吸汁，好一個印度結合法國的美味。

■Pondi

地址：西環福壽里14號

查詢：6113 0195

註：逢周一休息

[飲食]