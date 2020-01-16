特製土窯爐鎮店 400℃烤肉鎖汁 啖啖印度滋味

很多香港人精打細算，外出吃飯時，往往愛挑一些在家難以煮到的菜式。若是如此，印度菜應是一個不錯的選擇；尤其是中環雲咸街這家新店Chutney Tandoor House，開宗明義主打tandoor土窯爐燒烤，家中肯定做不到。為了保證風味正宗，店家特地從印度訂來兩個逾1米高的傳統土窯爐，卻因爐子太大，入不到電梯，結果須拆掉玻璃窗，從窗口吊上餐廳。兩個土窯爐以白銀圍在外層裝飾，放置在半開放式的廚房，是鎮店之寶。客人可以一邊用餐，一邊望住廚師以土窯爐烤製美食，而攝氏400度高溫，可瞬間將肉汁封住。兩個爐，一個專門烤薄餅素食，另一個就烤肉，素葷分家，照顧素食需要，非常細心。來一盤招牌香烤拼盤，有齊澳洲鱸魚、澳洲羊架、本地黃油雞、奶油烤芝士雞塊，全部帶焦香，加上啖啖肉，食肉獸一定喜歡。吃時可配3款特調醬汁：紅菜頭酸辣醬帶甜、薄荷酸辣醬清新、raita乳酪醬香滑，隨喜好配搭，口味多變。

芝麻麵包藏香噴噴焗飯

有時去吃印度菜都怕不懂點菜，香料名字一大堆，搞不懂。這裏的菜牌並不複雜，除了招牌燒烤，還有8款小食、7款咖喱和米飯（biryani）。4個人來的話，點1、2款小食前菜，加燒烤和1個米飯就差不多。當中，最特別的要數印度香飯。上枱時，還以為怎麼來了個西式酥皮湯，待侍應剪開後，原來芝麻麵包內裝的是焗飯。有雞肉、羊肉或素菜可選，廚師將半熟的印度香米混和豆蔻、丁香、肉桂、番紅花等香料放在肉塊上，以麵糰密封來焗。米飯乾爽得來粒粒分明，吃一口，各種香料的氣息全部融和在飯中，非常好吃。據講這種食法是當年打仗時士兵們為了省時，把米飯和肉食一同放在鍋中煮熟，廚師就在這個基礎上演變，成為眼前這個麵包香飯。

慢煮牛肋骨×薄餅 香辣開胃

喜歡印度菜的人，就是喜歡其味道夠複雜，Achari醬牛肋骨便是例子。Chutney選上美國牛肋骨，以12小時慢煮，再放入土窯爐烤香，外焦內腍；再用茴香籽、黑孜然及葫蘆巴粉等多種香料調味，連同番茄、洋葱煮成香辣帶酸的Achari醬，配即焗的黑松露芝士薄餅吃，薄餅香軟，醬汁冶味，一滴也不想浪費。

忘了說，這裏的碗碟也經過精心採購，挑選產自東印度Orissa、以Kansa金屬（類似銅和錫的混合物）製成的食器，印度人傳統上相信這種碗碟不但保溫，更有助「淨化食物」。吃飯時捧在手上，細細欣賞上面純手工打造的紋理細節，也是樂趣。

■Chutney Tandoor House

地址：中環雲咸街75至77號嘉兆商業大廈4樓

查詢：2330 0027

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

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