Saint-Étienne雙年展 設計走向社會 呼應時代變遷

【明報專訊】數十年前,位於法國中央高原東部的Saint-Étienne,就像紐約旁邊的Brooklyn,為巴黎甚至其他法國人所輕視。Saint-Étienne本身是重要的重工業城市,因煤炭開採而聞名,但隨着法國走入核能發電,以及國際石油能源衝擊下,城巿走入衰退期。當地在1803年創立的School of Drawing,在2006年轉型成Saint-Étienne Higher School of Art and Design(下稱ESADSE),變成法國一所著名設計學府。整個城巿的背景,叫人聯想到同樣由工業轉型到設計及創意的荷蘭城巿Eindhoven。這個法國城巿,能如何追上歐洲同類設計城巿的步伐?