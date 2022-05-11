首推高複雜功能機械表 日系「心跳」添新章

Grand Seiko Kodo恆定動力陀飛輪腕表見證品牌發展新篇章，背後的製表師團隊是品牌匠藝工房・銀座Atelier Ginza工作坊的成員。工作坊坐落在東京銀座，1881年品牌創辦人服部金太郎（Kintaro Hattori）正是在這裏創業，工作坊的目標是秉持服部金太郎的理念，製造優質腕表。

新表用上獨一無二的創新機芯，將陀飛輪與恆定動力系統整合至同一軸心，帶來前所未見的穩定精準度。腕表命名為Kodo，在日文有「心跳」的意思。腕表以獨創運作和精心設計的機械運作聲音，透過鏤空設計與藍寶石水晶背蓋，在聽覺及視覺上營造獨特美感。

恆定動力系統 陀飛輪 合二為一

2020年，Grand Seiko發表了獨家專利的「T0恆定動力陀飛輪」概念機芯。為了將此概念機芯實現為實質腕表，設計師、工程師、負責機芯與表殼組裝及手工裝飾的資深匠人等合力製作。340枚機芯零件皆經過反覆檢測，並重新設計才正式投產，最後成就了9ST1機芯的誕生。9ST1不僅比當初的概念機芯纖巧，藉由恆定動力系統帶來的高精準度穩定時間也更長。每一枚腕表機芯也會在6個方位（上下/左右/前後）及3種溫度下經過整整48小時的檢測，時間是一般業界和品牌其他表款的兩倍。通過長達34天的精準度檢測，證明該機芯符合全新標準後，腕表附設的證書上，亦會列明該機芯的檢測性能數據。

9ST1機芯的工程與設計十分複雜，但基礎概念很簡單：將恆定動力系統與陀飛輪整合至同一軸心成為一個裝置。這兩個系統間沒有齒輪或其他零件，從恆定動力系統傳輸至擺輪的動力不會損耗或改變。這讓恆定動力系統的運作時間增加至50小時，擺輪幅度也更加穩定。這些特質相輔相成，讓機芯保有非常穩定的精準度。另一重點是縮小了的機芯體積，讓腕表貫徹品牌美學同時，亦能佩戴舒適。

內部的陀飛輪隨着擺輪穩定地每秒擺動8次，而外部恆定動力則每分鐘轉動一圈。擒縱器與恆定動力每秒一次的轉動聲響和其規律的視覺節奏融合一起，創造出類似心跳的節奏。9ST1是鐘表界中整合恆定動力系統機芯中，振頻最高的機芯，為十六分音符的節奏。恆定動力裝置其中一個支架上鑲嵌了一顆紅寶石，作為小秒針顯示。腕表具備停秒功能，當表冠拉出時陀飛輪會停止轉動，可調整時間精準至秒數。因為兩個系統的結合，腕表有更多的鏤空空間讓光線穿透，每個主要零件均使用不同技術，做到微妙漸變的色澤、光影角度與紋理變化。

表殼以950鉑金與品牌超高強度鈦金屬製成，能長久保持美觀。表款搭配的小牛皮表帶採用一種日本傳統手法處理，此手法過去用於製造武士盔甲的超耐用材質，表帶表面施以手工塗（Urushi）並採多次上漆的方式，令表帶散發獨特柔和光澤，另提供一條鱷魚皮表帶替換。Kodo腕表全球限量20枚，預計今年10月正式推出市場。

Evolution 9 較低重心更貼手腕

雖然重頭作Kodo與香港表迷仍緣慳一面，但品牌另一款Grand Seiko Evolution 9系列運動腕表帶來香港，讓大家先睹為快。品牌視Evolution 9為未來發展大方向，首創Evolution 9表款之一的高振頻36,000轉80小時動力儲存腕表在2021年GPHG日內瓦鐘表大賞贏得年度男裝腕表大獎。今年系列繼續推出5款Spring Drive機芯運動腕表，其中兩款用上GMT機芯，兩款為GMT計時表，和一款200米潛水表，進一步擴張系列版圖。

Evolution 9的表耳比之前的系列較闊，表鏈更堅固，表殼擁有較低的重心，確保腕表戴在手腕上時帶來舒適與穩固的感覺。為令讀時更容易，指針經重新設計，表圈上的數字採用特別開發的全新字型。表殼與表鏈使用比精鋼輕約30%、顏色較為亮澤的高密度鈦金屬，指針與刻度塗覆上Lumibrite環保蓄光塗料，提升夜間讀時。表冠保護層經細心設計，防止於運動或日常生活中鈎到衣袖。Spring Drive機芯推動的秒針不像其他機械機芯般逐格跳動，而是沉靜流暢地在表盤上轉動，貼近時間流逝的本質。其中一款Evolution 9 GMT腕表的淡灰色精緻表盤紋理靈感來自日本信州地區的冬季晨霧，另一款則用上灰黑色的壓紋，呼應位於信州製作Spring Drive腕表的工房，預計8月推出市場。

黑潮海流表盤 每月誤差10秒

兩款Evolution計時表中的第一款配備藍色表盤，為慶祝Spring Drive計時表誕生15周年而設，經過特別調校，將精準度提升到每月誤差正負10秒。此腕表限量發行700枚，搭載旋轉表圈與GMT指針，能顯示三地時間。計時表另有黑色表盤款式，每月誤差15秒。藍色的限量版和黑色款分別於6月和7月登場。

最後的一枚Evolution 200米潛水表，靈感來自圍繞日本列島的強大洋流Kuroshio Current，又名「黑潮」。它向北經過日本朝北太平洋流去，是世界上最大的洋流之一。黑潮帶來的強大海潮，化身成為這款潛水表盤的顏色紋理。腕表由9RA5 Spring Drive機芯推動，每月誤差10秒，並具備5日動力儲存，陶瓷旋轉表圈保護腕表免於磨損，預計8月面世。

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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