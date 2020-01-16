辣媽CEO：孩子的家教

最近有港媽在facebook群組發文，說自己帶小朋友逛文具店時，只不過是損毁了一個盛載墨條（用來磨成墨汁）的包裝膠袋，竟被店員要求買下貨物，港媽迫於無奈只能畀錢。之後她說：「但如果件貨係價值$800、$8000、$80000，就因為整爛個包裝袋就要買咗佢。」

「細路仔係咁㗎啦」

這究竟是什麼樣的心態？「始作俑者」還好意思把矛頭指向文具店？相信不少父母都會左一句：「細路仔係咁㗎啦！」右一句：「佢仲細乜嘢都唔識！」再加多句：「你大人大姐都好意思同細路仔計較？」拿住這三句作擋箭牌，以為所向披靡，可以把所有責任推得一乾二淨！

去年台灣都有一單被廣泛報道的新聞，指有女網友的姑姑帶着女兒到她家探訪，姑姑走進侄女房間，把她心愛的人偶娃娃拿給女兒玩耍，最後娃娃被玩個「支離破碎」，女網友跟姑姑追究，要求她賠償及道歉，哪知姑姑反唇相稽，怪責侄女沒有鎖好房間，大人不應跟孩子計較等。面對這種蠻不講理的人，真正親戚都唔使做，事主堅持要求賠償，最終幸有公道爺爺出面，一錘定音要當事人負責賠償了事。

怪獸家長不識做人、不講道理，但滿口歪理混淆是非，又確實是強項！「貨物咁貴重，唔好擺出嚟呀嘛！唔好打開門口做生意呀嘛！模型咁寶貝鎖好間房門呀嘛！做乜唔放入保險箱？」

是咁的，打開門口做生意當然歡迎客人入內參觀，入內破壞又是另一件事。是親戚又如何？作為客人，未得屋主同意，怎可隨意出入別人的房間，擅自玩人家的玩具？很明顯，這些孩子的父母完全不懂得尊重規矩不知禮貌為何物？

漠視基本公德

講起來，要有多悲哀有多悲哀，一些父母口口聲聲對孩子的教育最重視，錢不是問題，幾多錢都捨得！什麼都話得，偏偏最缺德！講品德功德太高檔次，連最基本的如公德都從缺！去餐廳食飯，放任孩子iPad智能手機開到有咁大聲得咁大聲，打機得睇影片得，總之唔好煩到父母就得。若有人膽敢開聲請他們將音量收細？對方即時紮行馬，反唇相稽：餐廳是公眾地方，有無明文規定唔准睇影片打機？

這些父母養出來的孩子，他日都會成為父母，幸好我都老了，應該無眼睇了！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]