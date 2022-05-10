家庭有教：長期上網課 「自我」問題多

把人「物品化」 用外貌判斷價值

網絡工作和學習無可避免，有學者就研究對個人情緒、心智和行為的影響。美國南佛羅里達大學的學者Felig和Goldenberg 教授就發現，網絡會議引發「自我物化（self-objectification）」的情况。「物化」（objectification）是指把人當成為「物品」，以「物品」的外表來判斷其價值和重要度，忽略內在。顧名思義，「自我物化」就是自己當自己為物品來批判，對自己評頭品足，着重外觀，忽略由內在特質而產生的個人價值。研究發現，當人在鏡子前整理自己的儀容時，會聯想到自己的外貌將被別人檢視，焦點便自然地轉移至外表上，會優先處理自己的外貌和表情。

「自我物化」影響深遠。首先在情緒上，當事人較容易不滿自己的外貌，特別是女生，進一步使她們特別着緊外貌，引發一種對自我羞愧的感覺。行為方面，當事人的飲食會受影響，可能會吃少一點（因為吃得多顯得肥胖，即使有多肚餓）、穿少一點（因為穿得多會顯得臃腫不好看，即使當時有多冷）。亦有研究指出，當事人因為被分心，所以在認知學習方面亦會受影響，例如在數學解難的表現會較差。

扭曲真實認知 長遠影響身心

「自我物化」的問題是它扭曲個人的真實認知和感受。例如與朋友在網絡相聚，理應感到愉快；學到新知識，學生也理應感到滿足。但學者擔心，網課時學生長時間打開鏡頭，見到自己的模樣，就如長時間照鏡，「自我物化」的感受會居高不下，忽略了原本真實感受之餘，長遠更影響學生對自己的情緒健康和身心發展。

筆者明白教師和家長會擔心，網課時如果讓學生關上鏡頭，會令他們「掛機」不專心。因此家長不妨引導孩子啟動「隱藏本人視圖」模式，那就無法再看到自己的容貌，只讓其他人見到；另一方面，教師在課堂開始及中間均可提醒學生專注，不妨在屏幕和聊天室間中提示；此外，不論家長或教師，都應該減少在網課時，過度糾正孩子的儀表、坐姿和視線等情况，這樣，會更有助小朋友專注於學習內容上，學得更理想。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]