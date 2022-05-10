看得起遊戲：遊戲協助孩子做快速測試

對大人而言，快速測試可算簡單；但在小朋友眼中，特別是幼稚園學生，卻不是一件容易的事。家長對這個孩子復課新增的例行公事，已掌握了嗎？是戰戰兢兢？還是一籌莫展？

我們的醫院遊戲師相信，只要預先做好準備，讓孩子理解所謂何事，繼而接納及安撫由快測而來的情緒和感受，便有助小朋友接受及配合快測一事。那麼，準備什麼，如何準備？

講解快測流程 遊戲預演步驟

首先需要辨清孩子的年齡、性格及對快測的印象和認識，才能安排最合適的預備方案，最了解孩子的一定是爸爸媽媽吧！

例如講解的方法會根據年齡而有所不同，年長的可採取事實陳述，年幼的可選趣味比喻或自創故事，甚至以公仔玩模擬遊戲。家長可在孩子面前，為公仔做快速測試，更可不斷重複，甚至轉換角色，讓孩子透過遊戲或預演來熟習步驟程序，更可代入角色，表達想法及感受。

家長亦可預先向小朋友講述實體復課的流程，不可不提的是新加的快速抗原測試，當天早上再提醒。當工具放好了，由小朋友發號施令，如以OK手勢或點頭示意，家長接收到孩子已準備妥當的信號，才開始採樣。這一個小小安排可加強小朋友的掌控感，不可小看！

理解孩子不適 安撫情緒勿强迫

在採樣時，小朋友有可能不合作、猶疑、退縮、抗拒、掩面、逃跑，甚至哭起來，家長要以同理心理解及接納孩子的不適、不安、無助、緊張或恐懼，先安撫孩子的心情，才處理快測的事情。不妨先來鼓勵讚賞，小朋友的每一小步均值得家長給予肯定；再細心觀察、溫柔詢問，了解發生什麼事，才作相應行動，切忌切忌切忌強行採樣。務必緊記，印象和經驗是累積而來的，正面經驗有助建立信心，負面的則百害而無一利，不要令快測變成苦差，造成復課陰影，甚至影響親子關係。

當孩子對測試感到緊張或害怕，家長可試試不同的減壓或分散注意力的方法，最簡單的是請孩子緊握拳頭、揑揑紓壓球，或緊抱深愛公仔、數數字、閉起眼睛玩想像遊戲等。

快速測試不是一次便完事，在上課日需要天天做，那麼，家長可發揮小宇宙，將快測變成挑戰或任務，讓孩子累積印章或貼紙；當達到指定目標，不要吝嗇大力讚賞，更要履行定下的承諾，創造正面經驗。祝願小朋友和家長stay positive, test negative！

文：王見好 （智樂兒童遊樂協會總幹事 ）

作者簡介﹕智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]