感講你知：先處理心情的開學日

「興奮！返學了！」

「壓力。準時起牀、交功課、考試……」

「精神！我的YouTube到了87訂閱，總觀看30,000次。」

「孤單。I like my friend but I have only one friend. 」

「感激。希望家人平平安安。」

「孤單。姊姊生日會，家人只愛她，不愛我了。」

「孤單。媽咪幾時回家？」

「失望。My grandma died last year.」

（上述為真實言論）

平日，你聽過（hear）他們的感受嗎？你聽見（listen）嗎？你理解（understand）嗎？

與學生面對復課感受

4月19日，JUST FEEL與感講伙伴學校——佛教慈敬學校聯合舉行「感聽感講復課日」。雖說是復課日，但我們不談功課，而是讓學生在「感講『心』林」裏分享近日的感受。在處理學業前，如同學未處理好心情，又怎能全心全意地投入課堂？那些澎湃的正面感受，或成為他們「坐唔定」的源頭；那些沉鬱的負面感受，或將日復日地累積、隱藏、壓抑，終究一發不可收拾。JUST FEEL希望支援教師處理學生的感受和需要，一起學習好好表達。

「『心』林」裏設有不同展品及圖片，希望引起學生對人際關係、日常生活、社會時事的反思。他們年紀雖小，卻已擁有洞察世事的能力。閱讀他人的分享時，他們都真確地感受到文字背後的溫度，以加深同輩間的連結，預防個別的情緒及行為問題。

記得有個同學盯着「家人」樹，苦笑着說：「媽咪總是工作到很晚。」然後貼上「孤單」的貼紙。我告訴她：「我猜你一定很想念她，很想她陪伴你，對嗎？」我看見她眼內的一滴淚珠，悄悄地流了下來。她點點頭，我接着說：「雖然媽媽很忙，但你也可以向她表達自己的感受，讓她更明白你呢！」我不知道女孩後來的選擇，但我希望當刻的傾聽和陪伴接納了她的負面感受，可防止其孤獨感上升至無法挽回的局面。

提供空間回應學生需要

設計「『心』林」時，我想像學生會安靜入神地觀賞展覽。但實際上，有些同學卻在聊天和玩耍，以自己的方式投入活動，場面完全不如我預期般安靜。我驟然驚覺：作為成年人，我們強行賦予了學生多少期望？除了「傳道、授業、解惑」外，教師還能教育學生什麼？對學生而言，學校是個怎樣的地方？

根據善意溝通（compassionate communication）理論，我們每一個行為都是為了滿足需要。因此，學校要提供空間回應學生的需要，例如讓久別重逢的同學連結，重新建立信任；讓學生表達自己，分享最近壓抑了的感受。往後，學校也將變回成長與學習的地方。這時，學生或已滿足了歸屬感及安全感的需要，同儕間互相勉勵，才有空間照顧學業、興趣及夢想。正如我們的理念——「先處理心情，再處理事情」！

文：盧卓欣（JUST FEEL 感講項目主任）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]