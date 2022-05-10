親子筆陣．英倫助鄰：英國state school入學準則

時近暑假，相信有很多家庭都準備動身赴英，近日亦有家長私下向我查問究竟英國升學選校有什麼準則、策略？跟香港的升學制度又有什麼不同呢？

派位以入學條件分優次

撇除極少數的grammar school和partially selective school不談，英國所有受政府資助的中、小學校state school基本上都不以學生能力作為取錄條件，取而代之的是其他一系列的入學條件優次。並不像香港小學派位的計分制度，這些不同的條件都是以絕對的優先次序順序列出的。所有學位都會先派給符合第一條件的申請人，有餘額才會到第二、第三條件的申請人，餘此類推。以下是幾種常見的入學準則：

．Looked after child 受地方政府照顧的寄養兒童

．Special needs 有特殊社交需要或醫療需要的兒童，但這並不是只有一般有特殊學習需要的SEN學生，這裏通常是指有專業人士書面證明該兒童有特殊情况需要在指定學校上學

．Siblings 有兄弟姊妹正在該校就讀（父母是舊生一般都沒有優先）

．Staff's child在校工作的教職員子女

．Religion 有教會背景的學校都會優先收取同屬自己宗派，或在自己教會集會的兒童

．Distance 最後的就是住址與學校距離。但何謂距離、收生範圍catchment？不同學校都有不同準則，這個課題需要較詳細解釋，容我在下一篇文章再詳談。

有特殊需要 宜準備醫學證明

就上述的條件，若以一般新移民家庭來說，我們都不大可能符合looked after child、siblings及staff's child的要求。但若子女有特殊需要，最好在港預備好有關的醫學或相關專業評估報告，亦應向學校或地區政府查詢需要的證明，看是否需要進一步尋求當地醫療或相關專業機構評估。如果是教徒，亦應該在出發前向所屬教會取得相關證明；若心儀學校有特別入學表格供所屬教會填寫，就更要準備好。

總括而言，最重要的策略就是了解相關的入學規則，必須熟讀心儀學校的admission policy及過往的派位情况。在做好研究後，就要選合適地區租住。

下次再詳談以地址選校的問題。

文：Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

www.facebook.com/LunLondon

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第396期]