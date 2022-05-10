網樂天地：蒙着嘴巴說讚美

口罩致溝通受阻 多用身體語言

在教練的層面來說，戴口罩打球除了令呼吸困難之外，還要面對另一個問題，就是如何將信息正確地傳達給學生，因為在口罩的遮擋下，大部分的面部表情和口形都被遮蓋，教練不能使用面部表情來加強語調，例如教學上很多時說讚美說話會面帶笑容，或下重要指令時會面帶嚴肅，但當連口形都看不見時，隔着口罩說話學生也未必能聽得清楚，所以教練和教師，甚至是家長，如要在口罩下保持和小孩良好的溝通，應注意以下的幾點。

1. 應善用身體語言

在口罩的阻擋下，應盡量運用非語言溝通，注意多用肢體語言，例如讚美時應同時 起拇指做一個「好」的手勢，令學生清楚接收到稱讚的信息，除了用身體說話外，亦同時要用身體去聆聽，尤其是教導小孩時，在他們說話時盡量彎低身，讓他們知道你在聆聽中，增強他們說話的自信心，亦同時可以清楚接收到在口罩下他們的說話內容。

2. 多加留意眼神接觸

在口罩阻擋下，很難察覺小孩的情緒變化，又或在學習過程中感到不適，應多加留意他們的眼神，一般小孩都不善於表達自己，應盡量從他們的眼神中及早取得他們身體狀况的信息，如發覺有異樣應盡快前往慰問，如需協助可盡快伸出援手。

3. 提升非語言溝通技巧

其實在疫情期間，戴口罩時間多了，小孩看見別人容貌的機會少了，無疑會阻礙溝通，作為信息傳遞者的確要擴闊自己的感官思維，多用非語言溝通技巧去聆聽或者感受學員所需，多加耐性讓學員傳達他們的信息，用多元化教學來提升學習的樂趣之餘，亦應以親身示範代替複雜語言，再配合手勢和肢體語言加強自己的語氣。留意說話較少或不善於表達的小孩，多觀察他們的需要，免得他們將心事埋藏在口罩內。學習過程中保持良好的溝通，便不會受口罩阻隔。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]