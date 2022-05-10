教女無方：遊學，由學而豐收

不少網民關心這類網上遊學團的性價比。我相信對許多家長來說，只要是有利子女學習的活動，價錢不會是考慮重點。因為無論是網上或實體的遊學團，家長最關心的，是參加目的是什麼？子女能有什麼得着？

在我任職的學校，學生參加遊學團需接受面試甄選。那些答不出參加目的，或只為陪同學去遊玩一番的學生一定不獲入圍；也有學生本無興趣，父母反而更為着緊，這大概是因為他們希望子女出外見見世面，培養自立以至社交的能力。假如真的這樣想，這類學生或許參加相關訓練營還好。也曾聽聞有學生對景點的講解毫無興趣，最投入的只是買手信。遊學團費用動輒數千元，期望子女有得着是人之常情，但幻想參與後能脫胎換骨，便不切實際。當然，任誰都不希望子女在短短幾天所得到的，只是打卡、玩樂體驗或一大堆引人羨慕的手信。

我遇過收穫最豐富的學生，是真正對遊學目的地滿有認識和興趣：他預備的資料比學校小冊子還要豐富。聽講解、摘筆記、問問題，全是自動自覺。即使遇上文化差異、言語不通、食物口味不同，也嘗試明白、盡力理解。後來我發現，他那種對新事物的好奇，對跨文化的尊重，對學習的期待，全是自小培養的。

蘇菲參加學校遊學團的機會不多，記憶中是小學去過廣州，中學到過台灣，都是全級活動的安排，她才跟着去。畢竟她母親沒有着意推動她參與學校遊學團，太貴的捨不得，主題不合適的她沒興趣。如今回憶最深、體驗最豐富、同學話題最多的，是她們小六畢業野外歷奇營。

畢業野外歷奇營 訓練學生 挑戰家長

歷奇營為期5天，其間不得使用手機，不得與外界聯繫，只有學生遇上緊急事情，才能與家長聯絡。與其說是對學生的訓練，不如說是對家長的挑戰。記得有一晚，她們在野外紮營卻遇上黑雨，手機傳來許多家長群組信息，一班家長只能在難以入眠的晚上互相安慰。我不敢關掉手機，既不想錯失任何消息，卻又害怕收到什麼可怕消息。其後才知道蘇菲在渾身濕透中度過黑夜、挑戰了10呎高台跳海的體驗、吃過與同學合力炮製既難食又充滿歡樂的食物等。相信對她來說，這次歷奇營比以往的遊學團都更有意義。

雖說學校活動暫時停辦，大家何不趁此時候鼓勵子女觀看網絡旅遊影片網志（travel vlog），又或者到圖書館尋找感興趣的資料，培養好奇心與知識之餘，更能了解自己需要，那麼待各類活動復辦後，自能選擇合適的去參加。

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]