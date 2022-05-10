親子筆陣．家教明言：辦法總比問題多

學生重上實體課 別有感受

在疫情中，我們都明白很多日常並不必然。過往每天上學見到老師和同學，是自然不過的事情，卻原來疫情使我們數月不能相見，再回來一起，我們是否比以前更珍惜和同學相處的時間，更珍惜能與老師一起享受課堂學習的日子，也更珍惜每一次回來學校的機會？同學和我分享，回來見到同學和老師，感覺和網課有點不同，小孩子的心情最直白，那種不同就是人與人之間的互動與人情味，是最值得我們珍惜的地方。有同學第一天回來就嚷着要到校長室探望我，來到校長室就是滔滔不絕地說着這段日子的生活日常，雖然可以活動的機會少了，抗疫的日子有很多的限制，但小孩子和我分享他與家人的親子交談、閱讀，和爸爸一起玩簡單的電玩遊戲，和媽媽一起享受烹調的趣味，一家人都一起，雖然簡單，仍不失樂趣。只要在一起，最好的我們就能成就每個最好的孩子。

在困難中培育成長型思維

這段日子，也讓我們看到適應的重要。面對困難，放棄不是選項，同學們如何能在不同的學習模式中適應轉變，我認為心態絕對比技巧更重要。態度決定我們人生的高度，在困難中正好是培育我們成長型思維的好機會，家長不妨多聽聽孩子在疫情下的心聲，陪伴孩子們在疫情下成長，鼓勵孩子擁抱挑戰，辦法總是比問題多，只要肯付出更多的努力，一定可以把事情辦好。就如上網課時雖然隔着屏幕，但只要更主動投入參與課堂，更專注老師的教導，也能好好地學習；面對疫情下的半天上學，只要我們珍惜上課的時間，也能有所獲益。特別是在資訊爆炸的年代，網上學習的機遇處處皆是，同學若是主動學習、多思考、多創造，一定能把握好學習中的進步與成長機遇。

祝願同學在復課後有更美好的學習經歷，家長們也能懷抱正向的心情，陪伴孩子們一起跨越成長中的重重難關，走上快樂學習的成長歷程！

文：鄭家明 （亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第396期]