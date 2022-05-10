好去處：邊玩邊學考古知識 勇闖恐龍樂園 征服2米高暴龍

文︰顏燕雯 小模特兒：Leila

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

因疫情關係一度休館的「侏羅紀×恐龍樂園」展覽再度重開，更延長展期至6月中，對小恐龍迷來說確是好消息！這個展覽集恐龍知識、遊戲、打卡於一身，最吸引的，要數裏面設有多隻大型機械恐龍，當中有些頭部、身體和手部可以靈活郁動，栩栩如生，置身其中，儼如進入了侏羅紀世界。除了大型展區，裏面更有不少互動遊戲，小朋友可以選擇坐在探險車或三角龍背上探險，也可和肯龍拔河鬥大力；更可換上考古學家裝束，在洞穴發掘恐龍骨兼學抱恐龍BB，挑戰成為至叻恐龍專家。

◆INFO

「侏羅紀×恐龍樂園」香港站展覽

日期：即日至6月12日（逢周五、六日及公眾假期）

開放時間：上午10:00至晚上7:30（每節90分鐘）

地址：九龍灣常悅道18號富通中心1樓PORTAL 6311

收費：成人（身高151cm或以上）$168起，兒童（身高90cm至150cm）$218起，另設親子套票$350起

訂票：bit.ly/3OUww4u

[Happy PaMa 教得樂 第396期]