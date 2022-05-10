突顯優點 展現線條 大碼身形穿搭忌一味鬆身

各自擁有大碼時裝品牌及自家設計衣物的90後女生徐曉明（Gloria）和胡安娜（Anna），以自身經驗分享各種大碼服裝穿搭貼士；專家教大家如何揀選合適大碼內衣。配合穿搭技巧，人人都可自信展現身體不同線條！

創業初期主打大碼女裝，近日逐步推出大碼男裝的My Rules創辦人Gloria表示，開業4年已與逾萬客人分享過不同大碼衫的穿搭技巧。她認為要揀選適合自己的大碼衫，先要了解自己是哪一種身形。Gloria續稱，特別要了解自己覺得最自信的身體部位，她以自己為例，「我肥得嚟都有少少鎖骨，我鍾意這個部位，會著下露膊衫！或者唔鍾意pat pat大，就會著長裙修飾」。她強調，最重要是「知道自己的優點」！

Anna是Awear.ness大碼女裝服飾網店店主兼「肉肉事務所」的大碼模特兒，她跟Gloria同樣強調，搭配不同衣物前，需先了解自己的身形。兩人同指出，大碼女性的身形通常分5類：沙漏形、倒三角形、直筒形、梨形和蘋果形，按此分類，平日出街look的配搭，各有dos and don'ts。

◆沙漏形

「攝衫」+高腰裙 突顯腰線

沙漏形是大碼女性常見身形之一，其主要特點是：胸圍與臀部尺寸相近，腰圍較細。Gloria建議這類型穿著上衣時的重點是「攝衫」，配以高腰裙；或穿上收腰款式的連身裙，如使用腰帶，將穿著重點放在腰部，突出腰的線條。至於揀選上衣時，Gloria強調「一味鬆身反而是大忌」！又指很多客人以為穿鬆身衫會顯瘦，看不到實際尺寸是多少，但事實上身形會更顯「大份」！她認為每個人都應該突出個人優點，而不是「一味鬆身」。坊間很多大碼女性的身形都適合「攝衫」配搭，但「攝衫」一定要穿高腰裙，「包住肚腩」。為何需要「攝衫」？「因為很多大碼女性最瘦地方是胸下一兩吋位置，攝衫可以突顯腰形，看起來會slim一點。」Gloria解釋。

Anna補充，沙漏形女性由於「上下都有肉，腰位稍為明顯」，除了穿高腰裙外，亦可以短身的上衣配合高腰褲，視覺上有拉高效果，提升整體線條感。

除了留意款式，在布料選擇上亦可花點心思。Anna指出，因較貼身的連身裙會「包住全身」，所以裙的質地會影響視覺效果。她建議選質地較厚身、挺身的布料，例如有彈性的羅紋布（rib），「彈性布料有效收緊贅肉之餘，由於有紋理，令人視覺上容易轉移至布料突起部分，而不是留意貼肉部分」。相反，軟身純棉、質地較薄的連身裙，會貼着皮膚，「等於你有幾多肉就會exactly貼返出嚟」。

◆倒三角形

短裙短褲+花紋 搶走視覺重心

倒三角形女性的身形特點是「上身較橫，下身較窄」。Gloria建議穿搭重點可放於下身，「上身衣物可稍鬆，下身最好穿短裙或短褲，突出腿部線條」。

Anna補充，夏天如穿背心，「大碼女士的膊頭可能會偏橫，骨架較大」，所以可加重下半身視覺效果，例如下身衣物可大膽選取搶眼的花紋，搶走視覺重心，「因為骨架始終難改變，只可用視覺效果令人多留意下半身」。

如要選擇牛仔布料短裙，Gloria建議選彈性質地或Ａ字裙，如果質地沒有彈性，坐下時會覺得裙身很窄，「箍實肚腩，吃不到東西」。她指出，通常含95%棉（cotton）、5%彈性纖維（spandex）的布料會多一點彈性，而無彈性的布如全棉布，則不宜選購。想穿著半截裙，她則建議可選裙褲，因為「大碼女性夏天一出汗，大髀內側會互相摩擦，有時會磨損，甚至內側皮膚因為黑色素沉澱而變黑」；如選擇裙褲，除了可防走光外，又不用大熱天時為了防磨損大髀另外再打底，一次過避免多個問題！

在選擇半截裙的設計上，Anna提醒，最好腰圍是拉鏈設計，不宜選全橡筋設計，因為會不夠力度去收緊腰部；沒有腰線，「變相有多少肉就唧多少肉出來」，視覺上沒那麼好看。

◆直筒形

A字裙重塑身形 衫尾綁結增層次

直筒形即膊頭至臀部成一直線，「基本上腰圍、胸圍、pat pat都是差不多size，無明顯（身體）線條」。Gloria建議直筒身形女性下身可穿A字裙或散開的bottom，如百褶裙等，讓本來直筒的身形，身體線條更具變化。另外，亦可巧妙利用穿著技巧，增加整體層次感。

Anna指出，「穿著T-shirt時，可用衫尾綁結技巧增加視覺的層次感，令人將重點放在穿搭技巧而不是身材上」。特別在牛仔褲方面，「其實布料不算最大問題，最大問題是花紋」，牛仔褲在大碼女性身上很講求層次感，因為我們不能穿直腳牛仔褲，所以要揀選「爛窿」、顏色上有變化的，會增加層次感，切忌選擇整條同一色調、無任何花紋的牛仔褲。

至於選擇衣服的顏色，Gloria也有小貼士：「不要選過於黑沉沉的衣物，但如本來習慣穿黑衫，亦可選擇不同質地、色調的黑衫搭救，增加視覺的層次感。」

◆梨形

露膊、V領突顯上身 忌穿貼身褲

Gloria形容，「腰以上窄一點，下身特別大」，是梨形身形的特徵，亦是Gloria與Anna的所屬身形。Gloria建議穿搭重點應放於上身，可多穿露膊、V領上衣，突顯上身線條、鎖骨等；而下身，Anna則建議可選擇魚尾設計裙子，突顯臀部線條。她不建議梨形女性穿著貼身褲，因容易令人將注意力放於較大的下身。

◆蘋果形

露鎖骨肩頸 高腰設計避腰間肉

蘋果身形的特點是胸圍及腰圍尺寸差距不明顯，腰部較多肉。Anna建議不妨多露出鎖骨、肩頸位置；下身則穿上收腰傘裙，或可穿著上下身分開的衣物，有助自行設定腰線高度，「就算腰圍本來較多肉，亦可製造有腰線的錯覺」，避免穿寬鬆連身裙，免失去自造腰線的機會；Gloria同樣指出，以「攝衫」配合高腰裙或褲，把腰線推高，可避開腰間多肉的視覺效果。

揀選上衣布料時，Gloria表示「很多人害怕穿莫代爾質地，認為會突顯肚形」，但她指只要穿高腰下身，再「攝衫」，便可避免問題。

「無論有多少肉的女性，都要把握膝頭骨的凹凸位置，製造腿部線條」，Anna強調在選擇褲款方面，剪裁最為重要，建議「大碼女性可優先揀膝頭收窄的設計，因為如果下身較粗和多肉，穿傳統闊腳褲，（腿的粗度）會放大兩倍；相反，如果選擇喇叭褲，膝頭有收窄效果，則容易看到較平衡的身形比例」。

化妝及髮型：Sirming Wu@非常作 GFC Make Up Team

服飾提供：My Rules 大碼男女裝服裝店、Awear.ness大碼女裝服飾網店

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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