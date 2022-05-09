三人行：下半場樂做「阿四」闖新路

■張：張瑞霖

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

張：50至65歲的人面對一個很大的問題，就是如何好好安排人生的另一條路。

盧：就是我們常說的「華麗轉身」。

張：正是！但很多人都不懂轉身。我聽過一個故事，城中一班有權有勢的退休人士常在山頂「吹水」，指指點點說「那人辦事不力，找我談談，我就會指點一下他」。

盧：他們不明白「人走茶涼」的道理。

張：其實人家沒有找你，就是因為你已經「過氣」，但他們仍懷念過去，怨氣很重。

生活圈子沒新血 人愈來愈「謝」

張：所以50至60歲這階段，要勇敢走出comfort zone，擁抱不確定因素。這階段仍然要學習、要成長，縱使會跌倒，仍然好開心。

盧：我和一班已退休的傳媒老鬼，也想開辦一個電台；大家有一個平台發揮，也可服務一班退休人士。不過，仍在構思中，大家遲遲未能「扚起心肝」，說要申請基金，但又不想寫計劃書，因為個個退休前都是「大佬」。

梁：其實就是放不下身段，嬰兒潮的一代有很多人是成功人士，常有這個問題。

盧：他們放不下身段，我不介意做「阿四」。

張：這樣不行，要他們心態上有改變。但有些朋友就是過不了這關。

梁：很多退休人士，生活只與老友食飯、吹水、行山，跳不出comfort zone。

但其實他們擺脫以前的身分，用另一個身分重新出發，說不定也會成功。例如你去做義工，可能人人搶着找你幫忙，但要記住自己身分是義工，不要隨便批評別人這裏不好、那裏不好。

張：很多人會想，「我老了，學來做乜、學唔掂，我唔識㗎喇」，生活圈子很窄，朋友不是舊同學就是舊同事，一個離世又窄點，一個離世又再窄點。沒有新血加入，人會愈來愈「謝」。要識多點年輕人，帶來新刺激，才會有成長的感覺。我覺得生命要成長，不論你是60歲、100歲，還是120歲，都要有成長，這是華麗轉身的一部分。