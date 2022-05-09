客座隨筆：乙肝+三高 「腎」防損傷

乙肝患肝癌風險高100倍

即使有抗病毒藥物面世，乙型肝炎仍無法治癒。對於慢性乙肝的藥物治療和病情管理，醫生會因應病人併發症風險及其他共病來選擇藥物。治療乙肝藥物，由早年干擾素和利巴韋林，到現時口服抗病毒藥，無論在療效以至副作用都大有進步。若病人依從醫生指引服藥，定時覆診，可有效控制病情，預防肝硬化、肝衰竭，甚至肝癌。

個別藥物或影響腎功能

在為病人制訂治療方案時，醫生會特別留意其他慢性疾病，因個別藥物可能影響腎功能及增加骨質流失，因此腎功能較差的病人在藥物選擇上要格外小心，以免加重腎臟負擔。若病人患有三高：高血壓、高膽固醇和高血糖，就要特別注意，因這些長期病患本來亦會損害腎功能。以高血壓為例，若乙肝患者同時患有高血壓，乙肝病毒會影響免疫系統，產生抗體攻擊腎小球細胞，導致腎小球炎。腎小球腎炎也可能導致高血壓，因為腎小球腎炎會損害腎功能，並影響腎臟處理鈉質（鹽分）。

定期檢查 依指示服藥

醫生要按病人情况和病情演變，處方合適的抗病毒藥物。因此病人（尤其是年紀大，患有三高人士）必須要定期檢查跟進病情，遵照醫生指示服藥。

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文：林朗昕（腸胃肝臟科專科醫生）