姿治通鑑：膝蓋軟骨缺損 「骨磨骨」刺痛

透過膝部X光片檢查或可見到，膝關節退化患者的「菠蘿蓋」底與大腿骨，以及大腿骨與小腿骨之間的空間變窄，導致X形腳或O形腳，膝部甚至出現骨刺或碎骨。另外，久坐站起過程會出現疼痛，或早上起牀時關節僵硬，也是膝關節退化患者的常見徵狀。嚴重退化性膝關節炎患者，日常活動大受影響，行平路也不能走遠走快，上落樓梯斜路更是刺痛，刺痛導致「發軟蹄」影響平衡，增加跌倒風險。病情嚴重者或需接受膝關節置換手術。

扁平足、臀肌乏力 也可致膝痛

膝部結構複雜，有多條韌帶、肌肉、筋腱、筋膜、滑囊等組織包圍，膝關節內亦有關節囊、半月板、前後十字韌帶。以上任何一個組織出現問題，也可以影響膝關節穩定或引起痛症。經常跑步而引起勞損人士或會出現髂脛束摩擦綜合症，於膝外側疼痛；籃球排球運動員則常出現髕骨肌腱炎，下肢發力時前膝下方疼痛；急性膝部扭傷的朋友有可能傷及韌帶或半月板；長期站立、步行或上落樓梯人士或會患上鵝足黏液囊炎或肌腱炎，膝後方內側疼痛。以上都是常見膝痛，但一般人或難以分辨。另外，膝蓋以外的原因，如扁平足、高弓足、臀肌乏力等問題，影響下肢生物力學，亦可能是膝痛的根源。

準確判斷痛症原因才能根治痛症，物理治療師透過觸診、動作步姿分析等檢查，更全面了解膝痛成因。配合適當物理治療、水中運動、關節護理等，幫助患者紓緩痛楚及增強膝關節穩定，擺脫痛症，緩減膝關節的退化速度。

香港中華基督教青年會有為膝痛人士而設的物理治療評估服務，詳情可參閱bit.ly/3rvkDrF或致電2332 4339查詢。

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文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）