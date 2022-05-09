持續訓練智障學員 疫下網課大考驗

有特殊學習需要的嚴重智障學員，上網課時，集中力往往不及面授課堂，他們可能突然抽筋或出現情緒問題，需要即時安撫。照顧者及導師需要付出更多心思和努力，讓學員在疫情期間都能持續學習，維持肌肉及感官機能。

李太的23歲兒子Jason是一名嚴重智障患者，沒有自理能力，需長期坐輪椅。他去年9月起成為靈實恩光成長中心（下稱成長中心）的學員，每周有4天到中心接受各種訓練和治療，包括感官訓練、大小肌肉訓練、職業治療、音樂治療、言語治療等。

面授課練感覺統合 提升專注力

成長中心為正輪候成人服務的嚴重智障人士，提供持續學習及發展支援，日後過渡至日間中心或工場都能夠適應，並紓緩家庭照顧的壓力。課程涵蓋不同學術和技能訓練，並有專業治療師提供適切援助，包括物理治療師及職業治療師訓練學員運用大小肌肉、手眼和動作協調、感覺統合，提升學員專注力。感覺統合訓練需要多類型設備配合，包括鞦韆、豆袋、觸感地氈等，刺激學員前庭覺、觸覺及本體感覺，從而協助調整腦內接收的感覺刺激至正常水平。

成長中心導師亦會與學員上音樂、體育、視覺藝術課堂，提供多種感官刺激，訓練嗅覺、聽覺、觸覺及視覺等，提升學習動機及探索外界環境的興趣，並透過控制不同的設備，學習運用手的技巧。個別學員按需要安排PT Class，伸展和運用肌肉。

看不清屏幕 家居活動空間有限

然而在第五波疫情爆發後，中心停止面授課，改為每周3至4堂網課。李太表示：「Zoom教學遠遠不及真人，兒子視力不太好，看不清楚屏幕畫面，要靠我們帶着他；加上家裏空間不大，訓練伸展時要鋪地墊，兩邊要有人，活動範圍很有限。」她說，自己尚可以陪兒子上課，很難想像若其他家長要外出工作，孩子獨個兒如何上課。

疫下困在家 情緒波動

Rachel在成長中心擔任導師3年，她說上網課無法即時留意到學員的情緒和狀態，而且要求有特殊學習需要的學員長期留家，望着電腦屏幕上課也不容易。曾經有學員鬧情緒，發很大脾氣，亂丟東西，被鄰居投訴噪音很大，「那一次很誇張，住附近的同事要即時去學員家中支援。學員平時可以外出，但疫情下困在家裏，家長也很無助」。

性格能力不同 教學法度身訂做

Rachel又表示，自閉症學員缺乏耐性，他們需要常規訓練，例如穿珠仔，令他們慢慢習慣一個固定流程。事實上，每個學員的性格和能力都不同，教學方法各異，需要與家長密切溝通和配合。

對於嚴重智障人士而言，他們需要感官刺激和訓練，備課時要花心機設計新元素，例如用錫紙和乾花作畫，「乾花浸在暖水會釋出花香，錫紙會反光和發出摩擦聲音，可刺激視覺、聽覺和嗅覺」。這些課堂上需用的材料，要事前安排送到家長手上。

心境是小朋友 需持續學習

李太見到兒子在疫情期間都能持續學習和訓練，感到很欣慰，她感謝導師們堅持努力訓練各個學員。李太雖然有替Jason輪候政府院舍，2020年10月已經有位，但李太最終決定放棄。她與丈夫的心願始終是希望兒子持續學習，繼續到成長中心接受訓練，「雖說已畢業的智障人士已是『成人』，但他們的心境也只是小朋友，不可能被聘用，也不可能讀大學，他們需要繼續學習的機會」。

李太表示，成長中心為已離校的嚴重智障人士提供持續訓練，這項服務非常重要，她說：「正所謂use it or lose it，如果嚴重智障人士在離開學校後，不再訓練肌肉，不再鍛煉，他們在院舍只是長期躺臥，沒有任何學習機會」。她盼望兒子往後繼續在成長中心學習，時刻鍛煉自己。

成長中心自2006年成立以來，以自負盈虧模式營運；現位於恩光學校，但為配合學校發展，中心需在今年8月前遷出，現正物色新地點，盼望各界支持，令服務得以延續。

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文：羅啟康（靈實恩光成長中心總監）

編輯：梁小玲

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