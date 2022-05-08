見字抄經：儒‧釋‧道 理解死亡 善惡有報

死後世界重要 回應正義渴求

如何面對死亡，是人類自古以來的一大命題。因為人類跟世間其他萬物一樣，我們並不能長生不老，死亡是每個人必然面對的結局。而死亡通常被理解得比較負面，死亡意味着生命的消逝，與所愛之人、所愛之物的分離。人通常亦怕死，一是出於動物本能，我們天性想逃避死亡，但更多的是我們不捨現在的生活，依戀我們擁有的物質、關係、成就，或害怕年老衰弱、疾病痛苦。

要回答這個切身的問題，宗教提出死後世界的存在，告訴人死後還能延續生命，甚至上天堂，擁有永恆的幸福快樂，以此緩和人對死亡未知的恐懼，幫助人面對死亡。中大哲學系教授鄭宗義亦指出，死後世界更重要的，是能夠回應人對正義的訴求，如基督教有最後審判，惡人會下地獄，信仰上帝的能上天堂；佛教亦有因果報應，業力會輪迴，今世因下世果，「死後世界要求一種正義、公正，尤其在現世找不到的時候，宗教有一個死後世界，允許延續，讓善有善報惡有惡報，若然未報時辰未到」。但先秦儒家沒有仔細着墨死亡問題，亦沒有提出有死後世界，無法安頓一般人對死亡的害怕，更無法回應人對正義的渴求。如果人人都要死，但殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸，公義何在？

孔子看死亡 保持仁愛關懷

先來看看孔子如何說死亡，《論語》中有關死亡又最為人熟悉的一句：「未知生，焉知死？」源於孔子學生季路問侍奉鬼神的方法，孔子回答人都未侍奉好，怎能侍奉鬼神？季路再問死亡，孔子就回答，生都不了解，談什麼死亡？孔子相信生死有命，命是命限，壽命長短、如何死去是人不能控制的事，我們能夠控制的是面對死亡的態度，即是過仁、義、禮的人生。與面對人生所有問題一樣，孔子說即使面對死亡，我們亦要以恰當的態度面對，保持仁愛關懷，「你的親人、你關懷的人死去，你當然哀傷，所以顏淵是孔子最喜歡的學生， 顏淵死的時候，孔子就說『天喪予』，在顏淵喪禮痛哭」。哀傷是仁愛的表現，但悲哀過後人也不能灰心喪志，而是繼續好好過生活。雖然孔子不語怪力亂神，批評迷信，但孔子大病，學生向神明禱告祈求孔子身體健康時，孔子也沒有批評學生，因為出於關懷而迷信，不忍你關心的人受疾病、死亡之苦，也是仁愛的表現。但仁愛也要合乎禮教，孔子大病時，學生以貴族的禮教為孔子籌備治喪之事，就被孔子批評僭越禮制，因為禮是表達仁義的具體化行為，人即使面對死亡，也不能做不合理、違禮的事。

莊子看死亡 萬物是氣的變化 有存就有亡

與孔子不同，莊子對死亡的看法就比較豁達，宋明理學也受其影響。《齊物論》中有一故事，麗姬要遠嫁到晉國，她因為不捨家鄉生活而傷心，終日以淚洗臉，但到達晉國後她發現晉國生活也不錯，於是後悔當初哭泣。莊子以這則寓言比喻人熟悉在世生活，覺得自己生活得好，所以不想死、害怕死，但你又怎知道死後生活不會更好？「其實你不知道死是什麼，你只是因為喜歡生，不想離開生，所以怕死，放大了討厭死亡的感覺。」莊子又說萬物都是氣的變化，有生就有死，有存就有亡，春天過後必然是夏天，你想留也留不住。只要想通就不害怕死亡，時辰到就欣然上路，於是有莊子妻子死時，他敲鼓唱歌的故事。故事有一處常被忽略的細節，莊子妻子剛去世時，莊子也覺得悲傷，只是後來想通了生死之道，「莊子無否認親人死會帶來悲傷，怎麼可能無悲傷呢？但我們不應該傷感到覺得親人死後，我的人生都無意義」。

以言入罪 酷刑面前 死變得切身

宋代理學家復興儒學，雖然受佛老衝擊，宋代理學依然認為死亡不是儒家需鑽研的重要課題，生比死更重要。「但到明代，情况180度改變，生死問題變成儒家的重心。」鄭宗義解釋，這跟明代的政治環境有關。明代設立東廠、西廠、錦衣衛，以秘密警察暗中監視朝臣，逮捕及嚴刑逼供反對者，又大興文字獄，東林黨爭激烈，知識分子容易被以言入罪，甚至被施以酷刑、殺害。對於明代知識分子，如何面對死亡不再流於思想空談，而是切身的日常，「在酷刑面前，在生死關頭面前，有幾多人能夠守得住對自己的仁義禮智，無事的時候滿口人生意義大道理，到生死關頭就變成貪生怕死，無恥之極，人是可以這樣」。

明代理學 安頓生死 超越生死

過去儒家少談論死亡，不能安頓人對死亡的害怕，「就算受王陽明影響的人都曾經問過一個問題，良知能不能夠幫助我們明白生死，有些人覺得良知不足夠，良知不足以安頓對死亡的害怕，所以有些人最後離開儒家，皈依佛教，覺得佛教才可以明白生死是什麼，這是對明代理學家的挑戰」。因此明代理學家重新闡釋「未知生，焉知死？」仔細研究生死意義，尤其是死亡如何使人堅持對仁義的信念，「如果你一生的信仰無辦法令你克服生死威脅，就需要理解生死、安頓生死，甚至乎超越生死、利害、得失，表現到儒家智慧和思想對你生命的引導，所以生死變成好重要的問題」。

努力實踐人生意義 仁民愛物止於至善

明代理學家王陽明以佛老智慧安頓人對死亡恐懼，以儒家道理勉勵對人生的追求。他比喻，知晝夜就能知生死，晝如生，夜如死；有白天就自然會有夜晚，有生就自然會有死，這與莊子的生死觀類似。夜晚是白天的終結，死亡是生命的終結，要了解死，就要先了解生。我們怕死，是因為我們不了解死亡，也不了解自己的生命，如果我們清楚自己的人生目標，努力實踐人生意義，仁民愛物止於至善，即使30、40歲英年早逝，但人生不枉過，死亡也不可怕，「只有一個人活出精彩人生，就不會害怕死亡，因為他已經找到人生的路，死亡只是自然而然，人生的路走到終點」。面對死亡，宋明理學的功夫修行，就是思考晝夜生死之道，養仁愛的心，過好理想、大我人生，接受死亡是人生的終結，從而紓解人對死亡的懼怕，致使人不因生死影響，堅守道德信念。被宦官逼害的東林黨人高攀龍不甘受辱而投河自盡，抗議政治黑暗，寫給友人的信中說「心如太虛，本無生死」，只要心繫良知天理，努力做儒者應做之事，就不戀生怕死。

儒家三不朽 確保公義彰顯

但儒家始終沒有提出死後世界，那麼如何確保公義得以彰顯？「儒家有三不朽，立德、立功、立言，你去世之後，你的生命可以繼續影響好多年之後的人，例如你活在關懷你的人記憶中，但你要於在生的時候做過一些事可以懷念你，這就是生的重要性。」如果我們在生時仁民愛物，關懷別人，讓認識我們的人留下深刻記憶，我們雖死但不亡。「正義的回報就是歷史的評價，歷史自有公論，雖然壞人未必有惡報，但一般人記憶中會記着他的壞，所有人說起他都會唾棄他。」相比其他宗教依靠上帝、天理的報應，儒家更着重別人的評價，天地有正氣。

【行書】

徐沛之以顏真卿的行書風格書寫「本無生死」，顏真卿的楷書十分著名，被列為楷書四大家，但其行書對後世影響亦深遠。顏真卿行書的代表作是《祭姪文稿》，與王羲之的《蘭亭集序》齊名。《祭姪文稿》是顏真卿為了祭其侄子顏季明所寫，顏季明是唐代將領，為平定安祿山之亂而死，屍首異處，顏氏一門三十餘口也被害。《祭姪文稿》行文間可見顏真卿悲憤心情，字迹凌亂，時有塗抹，書寫時亦無雕琢技巧，純是平時功力的自然流露。

小技巧

與平日精緻雕琢的楷書不同，行書是顏真卿真情流露下的日常書法，某些字隨情緒會寫快、落筆重，學習書法者可以嘗試臨摹其流暢度及輕重位，但最多只能學習其造型，無法原汁原味地寫出顏真卿的字。因為《祭姪文稿》經典之處是書法被情緒帶動，字體技巧反而其次，背後故事和字裏行間流露的情緒才是精髓。

文˙ 朱琳琳

題字˙ 徐沛之

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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