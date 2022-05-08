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2022年5月8日星期日
漫畫連載
周日話題：一場裝作一切如常的特首選舉
今天仍會很熱鬧
母語/mother tongue/阿媽話齋：你唔好再瞓啦，其實你係一個好有潛質嘅人。
周日話題：解讀Omicron餘波
家明雜感：愛你不分早晚——母親節電影選
平安祭：Ciao! 留下來的人
開門讀書：好好避世
白路的逆行手記
誰人日記：得閒飲茶
影像特區：「當代問題需要當代手段」
圖文城市：墨
周日話題：沖繩「復歸」五十年（上）：戰爭傷痕與民族主義的糾結
同場加映：蝙蝠俠成「俠」之路當恐懼是種工具 是劈波斬浪？還是致人於死？
movie chic movie style：《絕頂好腦細》職場黑色荒謬劇
論語‧電影：PB
影片簡評
咩世界：第337期 ／母親節
單元連載：圖像式閱讀與菠蘿包
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧《作品的說話》：如何在流行文本中繼續說反戰
{殿後達人}Aaron Busch 網上整理疫訊 專家也追蹤 前記者發帖 只重新聞 不談意見
盤中食事：咖喱與福神漬：日本口味與印度河神的巧合
見字抄經：儒‧釋‧道 理解死亡 善惡有報
ways of seeing：到灣仔散步，賞樹
社會實驗：大角嘴街坊動員記 應長者所需 速派物資解困
未來城市：郊野添置街燈 螢火蟲受光害 劃照明區域 你我牠共存
單元連載：直度鳥．橫度貓
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【明報專訊】戰事從冬季以來，還未結束。有些貓的靈魂留在上一個季節。而春天，被取消了。生還的鳥，不知就裏，已往下一個季節飛去。
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周日話題：一場裝作一切如常的特首選舉
今天仍會很熱鬧
母語/mother tongue/阿媽話齋：你唔好再瞓啦，其實你係一個好有潛質嘅人。
周日話題：解讀Omicron餘波
家明雜感：愛你不分早晚——母親節電影選
平安祭：Ciao! 留下來的人
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白路的逆行手記
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圖文城市：墨
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{殿後達人}Aaron Busch 網上整理疫訊 專家也追蹤 前記者發帖 只重新聞 不談意見
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社會實驗：大角嘴街坊動員記 應長者所需 速派物資解困
未來城市：郊野添置街燈 螢火蟲受光害 劃照明區域 你我牠共存
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