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論語‧電影：PB

【明報專訊】好了好了，卒之確診數字回落，疫情緩和，防疫尺度也開始鬆綁，可以重回電影院，可以約人吃晚飯，戶外運動也可以毋須戴口罩了，感覺到呼吸不再有罪，說到底，香港人怎樣也曉得與清零共存。

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