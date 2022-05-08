家明雜感：愛你不分早晚——母親節電影選

（一）電影院

也許因為之前戲院被封三個月，首輪電影的檔次亂了。最適合母親節的新戲，竟然要稍後才正式公映。

《誰和誰共母》看大導母系世界

首選是西班牙大導演艾慕杜華的新片《誰和誰共母》（Parallel Mothers）。艾慕杜華年過七十後狀態回勇，一洗幾年前的頹風。他先拍出半自傳的《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory），然後有今天這部。

彭妮露古絲是艾慕杜華的完美繆思，兩人多次合作，拍出來全是佳作，無一例外。《萬千痛愛》古絲演主角母親的年輕版，戲份不算最多，卻是全片的靈魂。《誰和誰共母》她由頭帶到尾，她的遭遇、情緒緊緊抓着觀眾的神經。她演攝影師，人到中年，渴望做媽媽。她懷了霧水情人的骨肉，甘心獨力撫養。女嬰生下來十分可愛，萬萬想不到，後面有不可逆料的事情發生。

艾慕杜華繼續建構他的「母系」世界。《誰和誰》原名「平行母親」，眾數。全片雲集了好幾代阿媽。有老有嫩，有存有歿；仔細聽去，每位皆含辛茹苦、背後有動人故事。艾氏踏入古稀之年，愛回溯童年或舊時代。他從前不大談政治的，《誰和誰》則刻意重提佛朗哥獨裁時期的慘痛歷史。能夠在一部電影內，做到色彩繽紛、百無禁忌、camp、懸疑，同時又悲天憫人的，恐怕只有艾慕杜華。

《誰和誰共母》未正式公映，不過今天母親節有些優先場，有興趣不妨先睹為快。

《奇異女俠玩救宇宙》癲癲喪喪

另一齣尚未公映的「應節片」是《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）。它的台灣譯名較簡潔，並呼應今天母親節，叫「媽的多重宇宙」。兩個名字的共通處，「玩救」與「媽的」，都在玩粗話的諧音，好迎合影片癲癲喪喪的cult味。

香港把影片命名為「奇異女俠」，應該是聯想到「奇異博士」。潮流突然興起「多元宇宙」，《奇異女俠》真的像《奇異博士》最新一集，在不同的宇宙之間彈來彈去。

楊紫瓊演個平凡小師奶阿蓮，偕丈夫（《魔域奇兵》童星關繼威！）移民美國多年，黃皮白心的女兒已亭亭玉立。他們一家人，經營一家街角洗衣店。阿蓮做老闆並不好受，影片一開始就要強調她有多焦頭爛額。後來她知道，原來平凡的世界之外有多元宇宙，透過穿越宇宙，可以掌握另一個世界裏頭自己擁有的特殊技能，解決當前的困局。《奇異女俠》的開局十分日常，後面卻完全的天馬行空。

「多元宇宙」也就是命運的各式演化吧？What if我有／沒有跟誰誰一起、有／沒有移居某地、有／沒有擔當某個崗位，有／沒有遇上某個意外……，生命的軌道將會改寫？從此更多姿多采？楊紫瓊在《奇異女俠》中盡得風流。因為穿梭多元宇宙，於是有機會扮演各種造型，包括著名的「打女」以及她本人的「明星」身分，由平凡演到非凡。

《奇異女俠》看得人目迷五色，可說穿了它終究是家庭故事，圍繞阿蓮與女兒、丈夫及老父的關係。影片秉承荷李活近年對華裔族群（市場）的關注。從前美國電影中靠邊站的華人移民家庭，竟然被置放到舞台的正中央。它的包裝與賣點，甚至與不久前Pixar動畫《熊抱青春記》（Turning Red）相當接近，橋段同樣為華人移民家庭的「母女恩仇」。不同的是，《熊抱》從女兒出發，《奇異女俠》則從母親去看。

第三部不用多介紹，反正都會賣個滿堂紅的：《奇異博士2：失控多元宇宙》。網民常把Marvel影片的劇透者視為殺父仇人，我也不敢多說了。簡單提示一句，它真箇是關於「母愛」的，母親節去看不壞。戲裏有此兩句精警對白：「你的孩子不是真的，只是用魔法製造出來。」答：「做母親不都是如此！」語帶雙關啊。是的，「愛」往往有相當的投射成分。

（二）串流

沒打針、不安心的，足不出戶埋首看串流就好。反正動人或有趣的母親故事，古今中外早已多不勝數。

《人造母者》說科技與倫理

看了Netflix平台的《人造母者》（I am Mother），三年前的澳洲科幻片，格局雖不及荷李活大片，但不失禮，可觀性非常高。

背景是世界已被毁滅的未來。地面寸草不生，巨大的地下基地裏，由機械人繁殖人類的胚胎，延續下一代。少女主角片中就叫「女兒」，她從小認定機械人為「母親」。母親外表儘管冷冰冰的，她有把溫柔的聲線（Rose Byrne配音）。「母親」對「女兒」無微不至，除了生活還必須兼顧教育。而教育不止灌輸知識，同時包括德育、美育及體育，具備「全人」觀念。

看前段我們會想，機械人一定有什麼不可告人的秘密，少女準是被蒙在鼓裏。母女相處的狀况好端端的，直至基地外面一個神秘女子（Hilary Swank飾）現身。

好的科幻片總會帶出科技與倫理的議題，《人造母者》不例外。怎樣才成就一個「母親」？人工智能、機械人足以勝任麼？當我們說「母愛」、「母性」時，到底包括什麼？

《阿爾卑斯登山家》母子愛滿滿

另在Netflix的美國片目上，兩周前還看了一齣叫《阿爾卑斯登山家》（The Alpinist）的精彩紀錄片。跟幾年前的《赤手登峰》（Free Solo）異曲同工，《阿爾卑斯》向觀眾介紹另一位藝高人膽大的攀山高手。這位叫Marc-André Leclerc的年輕人，比《赤手》的Alex Honnold似乎更厲害，他不止徒手爬山，更以最簡單的裝備攀爬雪山。

之前沒聽過Marc-André，《阿爾卑斯》一直看下去，簡直驚心動魄。它其中一項最令人難忘的，是主角那位漂亮、優雅的母親。Marc-André自小患有過度活躍症，母親肩負起家教責任。她教導有方，兒子瘋狂喜愛閱讀；她又經常帶他到野外、山上，令他從小熱愛自然、喜歡歷險。Marc-André愛上爬山，甚至徒手攀爬，母親雖然憂心，但她同時明白，兒子完全明白自己在做什麼。

子女是父母的鏡子。仔細觀察一個人，你會大概猜到他／她來自怎樣的家庭，有怎樣的父母。憑Marc-André純良的品性，不難想像出他的家庭給予了充足的愛與信任。

而這段美滿的母子關係，叫我想起另一對與電影有關的母子。

《親暱的電影》回到八十年代

去年出版一本最好讀的電影書，叫《親暱的電影》（Films of Endearment）。作者Michael Koresky，是紐約的影評人、電影節目策劃、編輯主任。《親暱的電影》一書的副題是「母親、孩子，以及塑造我們的八十年代電影」。

著作是Koresky本人的成長故事。他的母親叫Leslie，生於1948年，電影迷。自從兒子於七十年代末出生後，母子一起看電影成為他們的恆常節目。Koresky對這個意外的「家庭教育」心存感恩，要不是母親自少引領他走進浩瀚的電影世界，教曉他明白電影不只是娛樂，他今天對電影應該不會如此熱忱。

Koresky從1980年到1989年，每年挑選一齣戲，都是當年由母親介紹、一起看過的，今天與母親再次重溫，再寫成《親暱的電影》。十部片，包括1980年的《朝九晚五》（Nine to Five）、1981年的《親愛的媽咪》（Mommie Dearest）、1985年的《紫色》（The Color Purple）及1986年的《異形續集》（Aliens）等。Koresky寫來，遠遠不停留在「母子話當年」，還有幾十年後當下的對照，以至由電影牽連出的美國電影及文化史，層次非常豐富。

老影迷應該一眼看出，書名有其出處。Films of Endearment，沿自1983年影片《常在我心間》的原名Terms of Endearment。該片由沙莉麥蓮、狄寶娜穎嘉及積尼高遜主演，也是書內母子重看的十部之一。

《常在我心間》應節佳品

《常在我心間》今天母親節回看絕對是應節佳品！莎莉麥蓮演的阿媽喪偶，獨力把由狄寶娜穎嘉演的女兒帶大。母女相依為命、感情深厚，但女兒漸大，加上麥蓮的角色剛烈，代溝總難避免。女兒不理母親反對，下嫁年輕教授，搬離老家，生了兩個男孩。很快就發現成家立室不容易，貧賤夫妻百事哀。另一邊廂，麥蓮雖繼續風流快活，與退役太空人鄰居（積尼高遜）打得火熱。然而心裏，她仍然記掛着遠處的愛女。

Koresky與母親重溫《常在我心間》之際，他的外祖母剛巧被診斷出患上末期癌症。該片末段的確與絕症有關。電影沒變，觀眾的處境不同了；再看，竟然喚起當年初看所沒有的傷感。

《常在我心間》從歷史的角度看亦非比尋常。它本來只是靜態的倫理劇，空前賣座盛况卻堪比爆米花大片。它是1983年第二賣座的電影，僅次於第一位《星球大戰之武士復仇》。它雅俗共賞，翌年在奧斯卡拿下最佳電影、導演、改編劇本、最佳女主角（莎莉麥蓮）及男配角（積尼高遜）五個獎項。

Koresky慨嘆，《常在》是少有贏得奧斯卡最佳影片的「女性電影」。那時，女明星如珍芳達、梅麗史翠普、薛歌妮葦花等仍然可以擔戲、有賣座保證，不讓阿諾舒華辛力加及史泰龍等肌肉佬專美。

Koresky有所不知，Terms of Endearment於香港發行，被冠上一個本土名字「常在我心間」。名字從此不脛而走，比台灣及大陸的直譯都更有意思。「常在我心間」意念，應該是取自那年頭同名粵語名曲。歌曲改編自Always on My Mind，歌詞由林敏聰譜寫，由關正傑及黃露儀（即黃鶯鶯）合唱。副歌街知巷聞：「柔情常在我心間，愛你不分早晚。」

當年我年少氣盛，經常在公屋斗室把流行曲播得震耳欲聾。父母都是打工仔，只有年邁外婆在家看管我們。回想真愧疚，外婆一定感到噪音厭煩，卻絕少埋怨投訴。印象中，她唯一一次對我播放的音樂表達想法，就是當《常在我心間》播放時，她說「幾好聽喎」。差不多四十年前的事了，那句話我記着至今。

回說《親暱的電影》一書。若你是串流頻道The Criterion Channel的訂閱者，別錯過他們剛推出的Films of Endearment: A Mother's Day Selection專題。稍稍遺憾，《常在我心間》、《朝九晚五》及《異形續集》不在他們的片目上。但他們找來Michael Koresky策展，以《親暱》作靈感，選上17套八十年代的「母親電影」，全部好戲，同時反映出當時美國片的多元女性面貌。

文•家明

編輯•林曉慧、蔡曉彤

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