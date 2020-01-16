母語/mother tongue/阿媽話齋：你唔好再瞓啦，其實你係一個好有潛質嘅人。

「唔可以浪費食物㗎知唔知？」

（然後佢成兜腸粉食咗一條就掉咗！）

林兆榮（藝術家）：我好聽媽咪話，唔可以浪費食物。

1991年6月23日星期日，媽媽帶我喺公園仔廣福里一個角落食腸粉。當時公園仔係著名食街，滿街熟食小販車仔檔。

突然之間，成條街嘅人唔知做咩狂跑，媽媽亦立刻拉住我走。

但我用力拉番我媽轉頭，因為成碟腸粉只係食咗一條，就被遺棄喺公園嘅石壆。好驚訝！我對我媽浪費食物同埋喺街頭遺棄腸粉（亂拋垃圾）相當有意見。兜腸粉好難食咩？大人唔係應該以身作則咩？

我好清晰記得我拉番我媽轉頭，指住碟腸粉嘅時候，我媽嘅無助。

媽咪抱住我入咗間時裝店，店員落閘。媽媽抱實我喺衣架下面踎低，鐵閘外開始傳來怪聲，嘭嘭嘭。似乎有人在爭奪腸粉，不止開槍，還用手榴彈。不久門外回復安靜，店員開閘。原本喺店內避難嘅人，竟然開始揀衫（好彩我媽無咁做）。

呢個故事教訓我，大人都係鍾意講大話唔算數。

「黑屋子沒什麼好怕的，你下次進去就自己想想開心的事情；大人也沒什麼好怕的，你以後就長大了。」

王雅雋（律師）：侄子不到兩歲，經常被他祖母關小黑屋。表姊是個軟弱的人，小孩不是自己帶，兒子被罰只會傷心。因為是別人家的事，我們不好插嘴。邀請侄子來我家住幾天，他簡直樂瘋了，只見我媽愉快地鼓勵這個連話都不太會說的小孩說：「黑屋子沒什麼好怕的，你下次進去就自己想想開心的事情，大人也沒什麼好怕的，你以後就長大了。」

那一刻意識到我媽是一個真正的虎媽，從小就是這樣培養我的內心世界。我快40歲在跳舞班排練節目，被老師編在最後一排還會不高興，跟媽媽說起，我媽第一反應是：「第一排壓力太大，站後面挺好！沒動作的時候就自己練嘛。」然後又說：「不過如果你覺得不好玩，退出也沒關係。」兩句話就安慰好我了，讓我感到站後面也沒什麼，自己覺得好玩最重要。

「食多啲、著多件衫」

王益鈞副校長（香港教育工作者聯會理事）：小時候，媽常在我耳邊叮嚀「食多啲」、「著多件衫」之類的話。我聽是聽了，卻從不曾放在心上。

長大了，有了自己的天地。媽常在電話裏說：「今晚返唔返嚟食飯？」我總是語無倫次地說着各種剛想到的藉口。

人到中年，媽也漸漸老了。每晚7點鐘左右，她要吃晚飯的時候，一定打電話催我回家「仲未收工？快啲返屋企啦！多啲陪老婆仔女啦！」我支吾以對，但其實內心很慚愧——40多歲的人，竟還要70歲的老母親擔憂，實在說不過去呢！

我們的世界廣袤無邊，常常忘了把母親丟在哪個角落裏了。但母親的世界裏，她抬頭低頭看見的，卻只有我們！

不知道什麼時候開始，母親的話，竟也成了我的口頭禪。

「做人唔好怕蝕底」

黃照達（藝術家）：其實不記得阿媽是否說過這句句子，但這句話的意思從小就入了腦，加上阿爸常說的「吃得苦中苦，方為人上人」，大概也是我們的家訓。

阿爸阿媽都是老實人，擔屎都唔會偷食，深信若要成功，「捱苦」是不可避免。當然，這些「美德」大概也沒有錯，但現實是人大了，苦確實是不斷地捱，但到底是否真的不怕蝕？大抵現代社會已和以前不同，如果被人壓榨，是否就是「咕」一聲吞下去？還是據理力爭？

我其實也不大知道，只知道小時候我都是怕事一輩，蝕底事也做了不少，尤其是初出道時收「賤價」接下案子之類。當然事後也會自我安慰，錢雖然少，但其實自己也「學到嘢」。細想之下也許沒有錯。有些自己喜歡的作品其實回報都很少，但創作過程十分愉快。所以後來有時也會對學生說：仲細，蝕底少少都唔緊要。

希望無教壞人。

「得閒多啲祈禱」

程展緯（藝術家）：佢和佢哋外，我和媽媽都是天主教徒，媽媽比我遲領洗，理應是我師妹，但她總比我虔誠，每次回家吃飯告別前，她都這樣叮囑我……「得閒多啲祈禱」，我總是點吓頭，或說okok回應……

其實生活上得閒的時間不多，然而得閒時就會忘記祈禱。我記起祈禱往往都是無力感的時候，把事情交託給信仰……

最近無力的時間變成日常，需要祈禱的時刻都多了成為一種習慣，在我的經驗中，祈禱後的結果往往遠離目標，但生活中有一片刻確認自己信仰，保持盼望生活下去漸覺重要。

我媽媽每天都為家人祈禱，為有需要的人祈禱，再說一次在我眼中，佢外表似空姐，其實是天使。

「十隻手指有長短」

Serrini（歌手）：媽媽長期有一套不停重複的語錄，每次遇到詞彙不夠和女兒們辯駁（或提供安慰）的時候就會拿出來用。媽媽最常用的是「十隻手指有長短」，意思指天大地大人滿為患，每個人都有獨特和優秀的地方，也有落後和邪惡的一面，人之間有差異乃正常不過。這個警句也代表女兒我經常忘記「同一種米養百樣人」的現實，經常為了別人達不到自己期望值而灰心失望，媽媽就每次都要出言提醒。

其實媽媽厲害的地方不是她的說理，而是默默陪伴。有時候弄一個鮮奶燉蛋甜品、或把電視音量調細、或家裏隨時準備好食物飲品，愛念都展示在生活大小事上。自小感受的家庭溫暖出自陪伴，說理是其次。遇到挫折或巨大創傷，學懂愛以後一切都似雲淡風輕。正所謂「十隻手指有長短」，家裏誰又跟不上、走太前？媽媽大概會說句：「是但啦！」

「食得落食埋佢」

曾曉玲（記者）：阿媽煮餸總是預太多分量，每每吃到撐爆個肚，她就會說「食得落食埋佢」，有時聽到有點忟憎，因為明明就食唔落，而她往往飯前已食生果食湯渣食到飽，正餐開飯最快放下碗沒戰到最後的人就是她。

面對阿媽這種常加諸在仔女身上的主觀要求，我多年來用了許多方法消化應對。1. 駁嘴：「就係食唔落吖嘛，你計吓4個人點食6碟餸？」2. 反思阿媽少食多餐的食法才最健康。3. 思考阿媽永遠預錯分量可能是因為成家人太麻煩，各人喜好不同，故久而久之這樣才可解決她怕煮到不合口味的焦慮。4. 開WhatsApp家庭群組，就命名為「食得落食埋佢」，想不到阿媽都笑了。

其實做人係唔應該食得落食埋佢的，無法消化的事就不要硬食，守好底線保住自己（個胃）。在這些內心小劇場裏扭嚟扭去地訓練思維與成長，阿媽真是無法不珍惜的一（個）對手。

「好抵呀，買啦」

面包：媽咪呢句說話令到我第一次喺家品店蒙上污點。

去年11月某日，同媽咪去荃灣某國際知名連鎖家俬店購物，最開心嗰度有小食部，唔理咁多一於鯨吞肉丸、熱狗、香腸。

媽咪被附近嘅各種零食吸引，佢將兩排好大嘅朱古力放喺我手上，我唔知道係咩牌子、味道，因為我一出世就睇唔到嘢，淨係摸到係兩排巨大嘅朱古力。

媽咪話$25有兩排大朱古力，好抵呀買啦，之後媽咪一支箭走咗去睇其他零食。我當時左手好努力將熱辣辣肉丸送入口中，右手仲揸住一隻熱狗，兩排朱古力我唯有順手放入背囊啦。返到屋企我喺背囊攞晒買咗嘅戰利品出嚟，媽咪見到兩排朱古力，發現我哋無畀錢。結果第二日我哋兩個死死地氣又去食過肉丸同熱狗，重新畀錢買番呢兩排朱古力。

「你唔好再瞓啦，其實你係一個好有潛質嘅人。」

莫坤菱（記者、導演，中文名字也是由我媽媽改的）：我媽媽退休前是一位中學中文老師，學生叫她「李老師」。依我理解，她做老師，是因為每次我們放暑假時她會有兩個月假期，帶我們游泳、學畫畫甚至去旅行。但是，我從來不知道她當老師時，是怎樣的一個人。有點好奇，會不會很惡死？是不是「春風化雨」的類型呢？

直到我大學時認識了一位好友C，我媽媽當年教她中文。她跟我說了一件往事；那時中三，C無心向學，經常在課堂上睡覺，一天，她睡得好夢正酣，老師忽然叫喚她的名字，C以為今次一定捱罵了，別的老師最愛跟她說：「你沒救的了。」但她記得，我媽媽只是叫醒她去洗個臉，並對她說了一句：「其實我看得出你是一個很有潛質的女仔，就算不喜歡讀書，也不要放棄自己。」C當時很觸動，牢牢將此記在心上很多年，至今從事劇場工作，沒有放棄過自己喜歡的生活。

很多年後我才聽到這個故事，但我和媽媽不是「攬頭攬頸」的類型，也不好意思跟她說什麼肉麻說話，只是我後來聽更多人說過：「李老師和別的老師不同」、「我是因為李老師當年當着全班朗讀過我的文章，才覺得自己中文還不錯，而走去當編輯」等等。我想，努力做個正直的人，如她一樣生命影響生命，去回報她的教導，比起「攬頭攬頸」更適合我們。

「我唔會煮飯㗎，我唔會洗碗㗎。」

周宛昀（策展人）：我阿媽係一個有學識嘅師奶，近年發現心底原來係一個港女！

她結婚時經常跟老爺、即我爺爺說這句話，也經常跟我說。不過講完，咪又係要煮。

她認為不應該做任何她不想做的事，有其他人會去做。就我所知，她從不煮飯，幾乎不打掃。我一直覺得她和爸爸是跟我合租單位的室友（她見到會殺了我）。

我較介意煮飯的部分，於是我告訴她，不妨視烹飪為退休後照顧我的一個方式。我是現在唯一跟她同住的孩子，她應為此感到榮幸，也該是她履行母親職責的時候了。近幾年她終於在YouTube找到一堆讓她努力學習烹飪的頻道，像「香港街市魚類海鮮研究社」、「MASAの料理ABC」、「Maangchi」等。她煮的飯曾是災難級，現在我可以打出分數。

今年母親節對我來說有點難過，因為她計劃在夏末搬回加拿大。她在農曆新年前說出這計劃，我當時很傷心。在第五波時，我的阿姨中風了，外婆上周日在加拿大去世了。我知道這段日子她真的很難過，因為預見和面對最親密的家人突然離開。今年母親節，我覺得最重要的是提醒她，她並不孤單。

整理˙星期日生活

圖˙黃照達

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao