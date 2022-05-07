真無線「氣壓調音」減失真

為了進一步提升耳機音色，廠方特別加入「3D打印氣壓調音部件」，用來調音及固定單元。它能減少單元腔室於耳機運作時出現的聲波反射及氣壓流動，令音色更準確、失真更低，也可減少單元運作時因振動產生的噪音，配合氣壓調音，音效表現更自然。

除了在音色上花足心機，每邊耳機內側亦設有proximity sensor，當用家脫下耳機時會自動停播音樂，戴上後自動播放。耳機外殼採用人體工學設計，更加貼耳，更能阻隔外界噪音。AK UW100支援4種程度環境收音透明模式，同時支援不同EQ等化器，用家可透過專用的手機程式，按照喜好及使用習慣來調校。

■Astell&Kern AK UW100規格

單元：Knowles Balanced Armature

藍牙晶片：Qualcomm 5141

電量：6小時（耳機）、18小時（充電盒）

重量：7g（淨耳機）

售價：$2380

查詢：3188 0767（ECT）