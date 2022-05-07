繪畫風格：5載苦練刀法 作畫技巧更多

Anna的畫作色彩豐富明亮，她說自己不愛用黑色，希望呈現快樂的氛圍。「世界每天都有壞事、不快事，我只想呈現愉快的氣氛；客人買畫回家，也希望掛出來的是快樂的畫作。這也是我的藝術創作的目標，希望inspire到人，所以我不喜歡黑黑沉沉的畫風。畫作反映內在性格，可能我本身也是個色彩繽紛的開心快樂人。」很多藝術家都情緒化，Anna就覺得不如意事時有發生，她也曾經懷疑自己的能力。「初開始用調色刀畫畫，一直畫不好，我就由早上8點開始練習，有時會練習到半夜。無人相信你，你也要相信自己，當然那並不容易。」做人總得有希望，「絕望無補於事，你得不斷嘗試，離開舒適圈去嘗試」，例如藝術家在一開始時也要靠自己推銷作品，「你得持續推銷自己的創作，當中花很多工夫，不止是展示漂亮的圖畫就可以，你還需要跟人談藝術，四出展示，那是藝術的商業層面事務。除了眼前的畫作，藝術家本人的背景，讀過什麼，參加過什麼展覽……藝術包含這許多方面」。

結合繪畫與攝影創作

比較Anna的今昔作品，亦會看出不同時期有不同風格。從前的創作傾向古典，像fine arts那種，之後隨個人經歷，慢慢演變成個人風格。她以畢加索為例，一開始都是學習fine arts的繪畫風格，之後才慢慢發展出個人獨特畫風。那是每個畫家必經之路，而且沒有盡頭，需要不斷學習改進。她有傳統繪畫底子，近年亦努力學習修圖軟件photoshop、拍攝短片等，嘗試其他創作。「我先在香港各處拍攝照片，存進電腦，再看可以怎樣創作。」例如她拍下了維港景色，就想到用油畫方式畫一條船，再運用電腦photoshop把二者結合。「這樣的創作，我可以做8個複本，作品的價錢可以相應調低，比一幅油畫低，希望以更相宜價錢令藝術創作更廣為人接受。」

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