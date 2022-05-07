繪出繽紛香港 畫家「刀下留情」

雖然現時的身分是藝術家，但Anna在俄羅斯念高中至17歲後，到意大利米蘭Istituto Europeo di Design修讀的並非藝術，而是時裝市場學。「我喜歡藝術也喜歡時裝，在俄羅斯時已有修讀藝術，但我是女生嘛，對時裝行業很有興趣，大學時就去了意大利選修時裝，不過晚上還繼續在Accademia di Brera進修fine arts。」Anna當時選擇意大利，也是因緣際會。「剛巧有課程講師來我家鄉介紹時裝課程資料，我不知道應該選擇法國、意大利，抑或英國倫敦才好。那個人就說，喜歡色彩繽紛，洋溢熱情的風格，意大利就比較適合。」於是她就選了有「時裝之都」美譽的米蘭。氣候適中的意大利，也的確色彩繽紛，這些養分之後亦反映在Anna的畫風中。

「意大利人生活很悠閒，超級市場在周末也不營業，不似香港。香港很方便，早晚都買到食物，隨處有24小時營業的便利店。」那俄羅斯呢？她笑言：「意大利氣候溫暖，人人都好像帶着度假心情般工作。至於俄羅斯就一半半吧，總有些人不太着緊工作，也有人不止是工作勤快，也對生活充滿熱情，想要創造一些什麼。」

20年前香港「很有歐洲味」

問到當年第一次到香港的印象，Anna笑說：「都20年前了，那時候坐天星小輪到中環，覺得很震驚，因為逛街時見到很多歐洲人，周圍都有很多歐洲式建築。」那時候心想，自己到底是去了歐洲還是香港？「當時印象中的香港，可能受英國影響較深，感覺上很洋化，很有歐洲味」，她補充，「不過2022年的香港雖然改變很多，但也仍然美麗」。

長駐香港前，原來她曾經在廣州居住、工作5年，開辦藝術學校及兒童中心。在廣州工作期間，不時到香港度假和逛畫廊，幾乎每月都來港。「那時候我在廣州的學校教藝術。選擇中國是因為小時候就來過中國旅遊，喜歡中國的食物、文化，也覺得中國人想法與俄羅斯人近似。」在中國工作期間，學會了一點半鹹淡的普通話。「在廣州5年，大家仍然當我是外國人，充滿好奇心；在香港，走在路上，不會有人盯着你看，感覺自在得多。」香港吸引她的另一點是diversity，「香港很多元化也很方便，我喜歡中環、ifc、摩天輪，還有赤柱、淺水灣的景色，都很迷人，依山傍水，予人悠閒感覺」。她家住西貢，充滿自然氣息，也是她很喜歡的地區。

看她的畫，的確也常常出現她喜歡的風景，香港的摩天大樓，山頂遠眺的風景，還有維港景色。她說這些也是客人鍾愛的主題，但她亦會繪畫人像等其他題材。如今不少人愛用acrylic paint作畫，Anna卻愛用傳統的oil paint，「oil paint混色時比較順滑，可塑度較高，而且變乾的速度較慢，我有更多時間作畫」。仔細欣賞Anna的畫，會看到她總是用上鮮艷的顏色，在光線下，畫作富有一層特別的立體質感。她的油畫作品，並非用上一般的畫筆作為工具，倒是用上不易掌握的調色刀（palette knife）。「用調色刀是一種傳統的油畫技法，在俄羅斯、意大利的fine arts中很常見到。」

「藝術品傳遞good vibes 」

「我來香港時是2020年，正值疫情爆發初期，很多店舖都關閉，畫廊也不太開門做生意。」問她是否覺得挑了最壞的時間來港發展？她笑言自己可能是首批參與隔離措施的人吧，但持工作簽證來港，既來之則安之，不想浪費時間。想到人人都要飲食，年輕人又喜歡到café坐坐，就想到把自己的創作與本地café合作展出售賣；同時希望藉此讓藝術更普及，這亦是她創立Live with Art公司的目標之一。除了與幾間café合作，她也積極舉辦小型展覽，搞工作坊推廣藝術普及化。「我也與時尚品牌合作，出席不同場合活動，即席創作。」

動盪大時代下，藝術的存在意義是什麼？Anna沉思片刻說：「藝術品可以傳遞good vibes、positive vibes，讓人安心、有inspiration。就如現實世界本來就是多彩的，在於你以怎麼的眼光去看。你得珍惜眼前所見和眼前所有。」藝術也是寬廣的，「藝術就是一切，它可以是一刻的心情，可以是一幅畫，可以是多媒體創作，可以是NFT。當你令平凡的事物帶來創意，你為它賦予意義，那就是藝術。你在日常事物中看出與別不同之處，那就是藝術」。

Anna認為「NFT是潮流之物」，現在人人談論NFT，它改變了藝術，改變了人們對藝術的看法，也改變了藝術家的表達方式。改變是好是壞？「老一輩的藝術家，例如我的老師對此不以為然。不過在如今世代，你總不能禁止人用手提電話。老師傅希望保持傳統、工藝、文化，但時代在改變。傳統作畫方式需要技術，需要研讀多年，到藝術學校修習正統技術，打好底子，才去創作自己的本色也不遲。就如學鋼琴一樣，先學會一切所需知識，你才懂得創作自己的音樂。繪畫藝術亦然。在傳統學校學習藝術傳統、好的藝術作品，沉浸在藝術氛圍裏，之後就能創作。」

觀察現實 借畫作「改良」現實

疫情前，Anna不時到亞洲各地參與藝術活動，主要出席新加坡、內地、澳門、香港等地的藝術展會。問到她在各地的經驗，Anna說：「新加坡最適合藝術家發展，因為新加坡人多年來都學習欣賞藝術，有一定基礎與教育程度，也希望在家裏擺放藝術品。以前我試過在上海參與藝術展，雖然參觀人數眾多，但人們只是走馬看花，我感到他們也許需要再多一點時間才會欣賞吧。香港很好，香港人喜歡藝術。去年參與Affordable Art Fair HK，覺得香港人都很欣賞。」

Anna自言，Impressionism藝術風格影響她至深。那個年代，藝術家觀察現實，在畫作中把現實「改良」，透過藝術作品呈現出improvement of reality，也呈現創作者的想法。現今的digital art也影響她近期的創作，可說是新舊年代藝術的相互交融影響。她在4月至5月初剛與俄羅斯駐港總領事館合辦From Neva River to the South China Sea畫展，集合了她的故鄉俄羅斯與現居地香港中令她印象至深的迷人風景。她筆下的俄羅斯風景，百年建築配上明亮顏色，有如走在夕照下的感覺。作品除了一貫用調色刀繪出的油畫作品，也有結合攝影與油畫的數碼新作。正如Anna所說，她是一個努力的人，每段時期的作品都有不同風格，早前也曾與K11 MUSEA合辦油畫工作坊，實踐把藝術普及化。停不下來的她，覺得心理學與藝術息息相關，於是最近亦報讀網上心理學學位課程；也剛在西貢尋覓地方，開辦一個集繪畫教室與活動空間的工作室，希望為社區帶來藝術新氣象。

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

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