沙發薯：一個樂壇各自表述

MIRROR成軍短短3年間已成為「香港天團」，但究竟距離香港樂壇成為「亞洲第一」這目標有多遠？坊間對於MIRROR才藝的批評，不完全是無的放矢，相信他們都清楚明白。日本韓國等男團成員都由練習生做起，聲色藝背後，靠台下的幾年苦功，但MIRROR只是邊做邊學，他們的練習生涯，早在《全民造星》後就完結。

現時他們工作的最大部分，是拍攝綜藝節目和劇集，然後就是廣告拍攝和出席品牌活動。近日ViuTV至少有3個由MIRROR成員出演的綜藝節目，包括《1 Take過》、《勁騎26》和《Go！執！事務所》，加上另外幾個成員忙着拍劇，可想而知他們每天都被榨乾。電視台有為他們提供培訓，或讓他們有時間進修演藝嗎？由此或許也能明白，為什麼不少成員都不時感到迷失，甚至只能在連續通宵工作幾日過後，凌晨回家梳洗時才有自省的機會。香港的娛樂事業不用靠MIRROR去打救，但有人會先去救他們嗎？

MIRROR不完美，但「鏡粉」對MIRROR仍然支持與包容，因為12子的確為他們在充滿愁苦的生活中帶來歡樂，欣賞MIRROR的表演和節目，就像一道道麻醉劑，帶來即時的紓緩。見證着12子的進步，令鏡粉相信努力仍然有機會成功，世界仍然有希望。在這些年尤其重要。

當MIRROR的賣點是對未來的期盼，無綫和內地芒果TV共同製作的音樂節目《聲生不息》，販賣的是對過去光輝歲月的回憶。節目由兩地樂壇前輩以老帶新，聯同新世代歌手翻唱經典香港流行金曲，以展現節目名稱「聲/生不息」（「聲」和「生」的普通話同音，不難理解節目的目標觀眾群是誰）。

根據內地《人民網》的報道，「港樂」（意指香港樂壇）不但「記載了一個城市的飛速發展，也記載了民族和國家的闊步前進」，「啟蒙一代人」，所以現在要「承舊啟新」，「從文化根源的角度，在新時代環境下追溯港樂的發展歷史，探尋同根同源的中華文化」。先不說節目原來有着「為中華民族謀復興」的任務，那些在香港已經被嫌棄的歌手，帶着在本地樂壇尚未入流的新人，到內地唱上世紀八九十年代的廣東歌而竟然爆紅，這件事非常超現實。對於內地觀眾來說，「港樂」不是MIRROR的Innerspace，而是《男兒當自強》，甚至是Beyond的《海闊天空》（內地人都應該知道近年香港人是在哪些場合唱這首歌吧？）和《大地》（這首歌也被賦予「香港遊子渴望回歸祖國懷抱」的新解讀）。

八九十年代是香港和廣東歌的黃金盛世，對於內地人民來說，香港是他們的夢想，也是認識世界的窗口，聽得明白周星馳的「飲啖茶食個包」無厘頭對白是本事，用半鹹淡廣東話一字不漏地唱出《紅日》是絕技。但近年，內地娛樂事業高速發展，香港娛樂圈走下坡，此消彼長下，香港電視台一心為了迎合內地市場製作的節目，卻被內地觀眾認為「沒有港味」而嫌棄；多個曾在內地受歡迎的香港歌手，因為政治原因被封殺，曾經帶領潮流的「港樂」變成「金曲經典50年」，只是內地觀眾集體回憶的圖騰。

節目成功 聯繫觀眾喜好情感

要製作成功的電視節目，最緊要是聯繫到觀眾的喜好和情感。ViuTV走本地路線，無綫面向大中華（或大灣區），兩者取態完全相反，但可說各取所需。只是在平行時空下，一個香港樂壇，各自表述，雖說可以充分體現「一國兩制」，這也印證了兩地對「香港」想像和認知愈走愈遠，不無悲哀。

文：梁慧思

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