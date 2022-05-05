local mode：視創作為人生任務 唯美時裝 溫柔中帶力量

香港時裝設計師Carrie Kwok，從香港理工大學針織設計學士學位畢業後，涉獵時尚界各個範疇的工作，曾擔任過時裝設計師助理，也當過時尚編輯，隨後到倫敦Middlesex University完成女裝時裝設計碩士學位，並於2016年創立自家品牌CAR|2IE，逐步向夢想進發。「起初只是一心想分享自己的設計及美學，隨着品牌逐漸成長，加上積累了經驗，希望把幻想中的世界觀帶給大家。」對於能夠擁有自己的品牌，Carrie形容，「就像作家透過書本去說故事，導演透過電影去表達想法一樣」。「作為設計師，我可以透過每個時裝系列去表達自己，甚至向別人傳遞信息，雖然這個想法太理想化，我的顧客亦不一定會因為系列背後的意義而買下衣服，但只要她們認為我的設計漂亮，穿著後能讓自己感到自信、滿足，便讓我想繼續做下去。」

黑暗中照亮他人 月球成設計靈感

品牌的名字CAR|2IE看起來如Carrie的英文名稱，亦依照同樣的讀法，不過卻把其中一個「R」字改為數字「2」，她解釋：「數字『2』代表每個人在不同環境中都有不同的角色，在家中是媽媽的女兒，在學校是學生，即使面對不同的人和事，最終我們都是同一個『我』。」而特別加入「|」把品牌的logo拆開，則因為Carrie喜歡那份缺陷美。品牌的設計充滿女性特質，Carrie表示她想呈現出溫柔而強大的感覺，「就好像女戰士，但並非軍事風或盔甲。身上的衣服會給人留下第一印象，我認為就好像保護殼，我希望服飾女性化得來卻充滿霸氣，不會予人弱質纖纖的感覺」。另外，Carrie亦喜歡月光溫和而有力的特質，「與太陽相比，月光的力量較為溫和，不過在黑暗中亦可照亮他人」。正埋首創作下一個系列的她，便會用上月球元素（圖1）作為靈感。

Simone Rocha工作室實習 大開眼界

從細節及剪裁來看，品牌的衣服風格讓人想起愛爾蘭設計師Simone Rocha的簽名式設計，相信跟Carrie曾在對方的工作室實習有關。談及這個難得的機會，她以「大開眼界」來形容。「單單一個時裝系列，我們便花了5至6個月才能完工，其中有不少個晚上更工作至凌晨。在時裝騷前的一個月，品牌安排模特兒每天到工作室，讓我們把不同的mock up，在她身上拼拼貼貼，作最後的修整，達至最佳的效果，相信這些『實戰』的經驗，在現階段的香港難以實踐。」雖然在實習期間，她甚少機會與Simone Rocha接觸，不過從當地得到的經驗卻是畢生受用，「那兒沒有人會『落手落腳』教你怎樣去做，只可以靠自己從旁觀察、吸收，從中卻可以得到很多啟發」。

另一位對Carrie極具啟發的時裝設計師是已故的Alexander McQueen。「他可說是給我開創了一個『時裝世界』，不同時期看他的創作也有不同的感受，印象最深刻便是他的畢業作，表面上與被強暴的女性有關，實際上卻是深入解構蘇格蘭，他土生土長的地方；隨後看過他的documentary，知道McQueen在創作以外的辛酸經歷。」

用作品表達自己 成創作動力

即使才華洋溢如Alexander McQueen，在沒有大財團的支持下，要經營一個品牌也不容易，Carrie自然亦面對資源問題。「香港的布料選擇很少，很多本地設計師也需應付採購的難題，再加上工廠與版房亦不多，很多時候也會被這些因素局限。」不過香港人應變能力強的特質，亦往往讓他們找到辦法解決問題，甚至因為限制而變出不同創意。但在資源短缺情况下，要長久走下去並不容易，問Carrie為什麼她會堅持下來，她說：「我從不會把自己的品牌視為一份工作，而是一個life mission（人生任務），再加上能夠表達自己的地方並不多，我總是很珍惜每一季還可以發表新作，並盡量把設計做好。」

■品牌名稱：CAR|2IE

成立日期：2016年10月27日

品牌概念：巧妙融合女性化的設計細節及獨特質感，突顯穿者的強烈個性

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：

查詢：CAR2IE www.car2ie.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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